Známá jména, zajímavé plány. Start reprezentační sezony se blíží

Výsledky očekávaného auditu, který podle Hadamczika odhalí přešlapy svazu za vlády jeho přechůdce Krále? Ještě si počkejte. „Termín bude určitě koncem listopadu,“ upřesní Hadamczik.

Něco se přece za jeho panování už změnilo. Fungování národního týmu, který shodou okolností sám sedm let trénoval.

Proti dřívější praxi se čtvrteční nominační tiskovky na první reprezentační akci v sezoně zúčastnil i šéf svazu. Po Hadamczikově levici v pražském hotelu Clarion seděl někdejší znamenitý forvard Martin Havlát, z něhož učinil nového generálního manažera reprezentace.

Vedle Havláta odpovídal na dotazy Kari Jalonen, jemuž zase Hadamczik navýšil pravomoci. Po ročním prapodivném experimentu má zodpovědnost za skladbu národního týmu opět hlavní kouč. „Vždy se ptám na názor kolegů. Už předtím jsem však měl poslední slovo,“ pravil Jalonen a nepřímo naznačil, že po jeho dosazení „zámořský“ model vlastně příliš nešlapal.

Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

V týdnu se Fin seznámil s Havlátem, který zase nastínil: „Budu se starat o komunikaci s kluky z NHL, kteří budou mít šanci po sezoně posílit národní tým na mistrovství světa.“

K šampionátu a obhajobě květnového bronzu je daleko. Po víkendu se první uchazeči sejdou v Českých Budějovicích, kde reprezentanti ve čtvrtek proti Švédsku rozehrají turnaj Karjala. Na zbývající dva mače přeletí do finského Turku.

Jalonen na premiérový turnaj Euro Hockey Tour na české střídačce vybral hned sedmnáctku hráčů z extraligy. „Líbí se mi, co jsem v ní viděl. Rychlost, intenzitu, dovednosti, bojovnost,“ líčí přesvědčivě. Debut vyhlížejí dva nováčci – bek Jandus a útočník Vitouch, kteří v tápající Spartě nenastupují v prvních pětkách.

„Dobře bruslí, nechybují, pohybují se ve správných prostorech. Mohou se adaptovat na mezinárodní úroveň,“ věří Jalonen. I taková maličkost naznačuje, jak hodlá finský stratég přistoupit k přípravným turnajům.

Ve výběru se vyskytuje pětice bronzových medailistů z Tampere včetně kapitána Červenky. Další mazáky hodlá Jalonen využít při prosincovém turnaji EHT. „A v únoru chceme vzít mladší hráče kolem pětadvaceti let,“ plánuje reprezentační kouč.

Jeví se to jako prozíravost. Jeho předchůdcům zpravidla na první sraz po Novém roce vždy dorazil příval omluv (či mnohdy spíš výmluv) z extraligových klubů, které toužily šetřit opory před play off a vyvrcholením sezony.

„Na mě byl velký tlak, když nejlepší hráči nebyli nominováni. Slýchal jsem, že si to sponzoři nepřejí,“ zavzpomíná Hadamczik. „Teď si přeji, abychom každý zápas vyhráli. Přece nemůžeme jít do utkání s tím, že je nám to jedno. Jdeme s kůží na trh před celým národem.“

Právě mizérie a série porážek při loňských turnajích EHT nahlodaly pozici reprezentačního kouče Pešána, jenž přišel o flek po zpackané olympiádě.

Od Pekingu se národní tým zvedá. A včera Hadamczik přiblížil, co by mohlo přispět k přímějšímu vzletu. Vyjmenoval několik zajímavých postav, které by rád zapojil do kempů mládežnických reprezentací. Oslovil Plekance, Jágra, Židlického, Šmída či Jaroslava Nedvěda.

„Nemají sice trenérské průkazy, ale mají cítění a zkušenosti. Jsem rád, že to s výpomocí takové osobnosti vidí pozitivně,“ dodá Hadamczik.