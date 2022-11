Havlát v nové funkci: Účast hráčů z NHL na MS? Mělo by to být automatické

Poprvé před novináři vystoupil na tiskové konferenci k oznámení nominace na Karjala Cup, na němž čeští hokejisté ve čtvrtek zahájí novou reprezentační sezonu.

Alois Hadamczik navrhl Havlátovo jméno na funkci generálního manažera hlavně pro jeho zkušenosti se zámořským hokejem, ale také díky nadhledu a komunikačním schopnostem.

„Hlavní část mé práce nastane v únoru a březnu. Půjde o smlouvání, vyptávání, přemlouvání a zajišťování věcí kolem hráčů z NHL, kteří by mohli na mistrovství přijet,“ vysvětluje.

Jaká byla vaše první reakce na nabídku Hadamczika?

Výbuch smíchu. Lojza mi pak ale říkal, že je to vážná nabídka, že si nedělá srandu. Bylo to překvapení, ale za pár hodin jsem ji přijal. Taková nabídka nepřichází každý den, uvidíme, jak mi to půjde. Je to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý v roli hráče, na druhou stranu je to pro mě velká příležitost být zase u vrcholového hokeje. Myslím si, že mě to bude bavit.

Nový šéf svazu vám věří i při vyjednávání s hráči z NHL.

Záleží hlavně na klucích, jestli budou mít chuť a zda budou zdraví. Ale reprezentovat by měla být čest. Když nehrajete v play off, účast na mistrovství by měla být automatická. Sezona je pak taková nijaká, sám jsem to párkrát zažil. Vždycky je super na konci sezony o něco hrát, a to by mělo splnit právě mistrovství světa. Navíc v týmu nemusíte být každý rok. Doufám, že nikoho nebudu muset přemlouvat.

Co už jste v nové pozici stihl?

Teprve teď začínám, přiletěl jsem v úterý. Poprvé jsem byl na svazu, za Karim (trenérem Jalonenem), byli jsme se podívat na zápasu Plzně se Spartou. To byl můj první den v nové práci.

Byl jste v kontaktu i se svým předchůdcem Petrem Nedvědem?

Bavil jsem se s ním ještě předtím, než jsem funkci přijal. On ji plnil skvěle, pozici si chválil a podpořil mě. Ale konkrétní radu jsem nedostal. Prý se ale vše točí kolem hokeje. Pár věcí si z něj snad ještě pamatuji, když jsem v něm strávil prakticky celý život.

Jak vycházíte s trenérem Jalonenem?

Zatím skvělý začátek. Sledoval jsem mistrovství jako fanoušek, viděl jsem, jak reaguje na různé situace. Hned, jak jsem dostal novou funkci, jsem s ním mluvil a mám jen ty nejlepší dojmy. V hokeji je spoustu let, určitě ví, co dělá. Těším se i na to, až poznám kluky v kabině na Karjale, protože zatím znám víc lidí v realizačním týmu než mezi hráči.

Kolega Marek Židlický se bude během sezony starat také o obránce. Co vy a útočníci?

Já ne, já strávím víc času ve Státech. Žiju na Floridě, Panthers a Tampu mám skutečně kousek od domu. Mám možnost vidět všechny jejich zápasy, budu ale jezdit za kluky i někam jinam. Když bude možnost, tak na led rád půjdu, třeba pomoci trenérům gólmanů.

Jak si tedy s Židlickým rozdělíte povinnosti?

Marek je asistent trenéra u dvacítek. Příští týden mají turnaj v Porubě, v prosinci pak mistrovství, takže do té doby se bude věnovat této činnosti. Pak se připojí k nám. Marek bude víc zastávat tu sportovní stránku, já budu spíš pomáhat klukům v zahraničí se vším, co je s tím spojené.

Zahraničím myslíte třeba i farmářskou AHL?

Určitě sleduju kluky, co hrají na farmě. Mají možnost se dostat do NHL, navíc po sezoně se můžou připojit k národnímu týmu před mistrovstvím světa.

Budete při zápasech nervózní?

Jsem teď víc nervózní, než když jsem hrával, protože hru přímo neovlivním. Určitě budu víc nervózní než doma, protože jsem zase součástí týmu, ale na druhou stranu asi ne tak jako hráči nebo trenéři.

Co jste dělal od konce hráčské kariéry?

Koukal jsem na NHL, ale vlastně jenom trochu. Po konci kariéry mi to docela vadilo, asi čtyři nebo pět let jsem nebyl vůbec na hokeji. Párkrát jsem se byl podívat v Brně, až předminulý rok jsem byl v Americe na NHL. Ale díval jsem se na play off, což je to nejdůležitější, a také na mistrovství světa.