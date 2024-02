Na dresech se klub vyřádil. Pardubice chystají Dynamický den

„Není to ale o tom, že bychom díky tomu měli do zápasu nějakou extra motivaci, prostě na tohle nekoukáme. Chceme vyhrát každý zápas, a jestli nám to zajistí první místo v základní části, nebo ne, o to nejde. Blíží se play off, to je důležité. Tam chceme uspět, takže všechno směrujeme k němu,“ předeslal obránce Dynama Peter Čerešňák.

Možná vůbec nejzajímavější tak bude styl, v jakém Pardubice do utkání nastoupí.

Duel se bude hrát v rámci „Dynamického dne“, akce, která klade důraz na všechny klubové frakce – mládež a esportovou odnož. Nabídne třeba upravený zápasový program čítající moderní prvky včetně umělé inteligence, ale hlavně speciální modročervené dresy, v nichž Dynamo absolvuje celé utkání.

„Vždycky, když se hraje v neobvyklých dresech, tak je to pro fanoušky zajímavé. Na designu se mohl klub vyřádit a myslím, že se to povedlo,“ pochvaloval si Čerešňák, který je jednou z hlavních tváří propagačních materiálů.

Se Západočechy se Dynamo střetne podruhé během necelého týdne, naposledy Energie z pardubického ledu odjížděla minulou středu s prohrou 2:5. Od té doby navíc ztratila další dvě utkání a celkem už prohrála pětkrát v řadě.

„Vary ale pořád bojují o účast v předkole, takže rozhodně zápas jen tak neodjezdí. Znovu to bude náročné,“ odhadoval Čerešňák.

Když před dvěma týdny narazil v Plzni (3:1) do mantinelu a sotva se dobelhal do kabiny, všem zatrnulo. Další marod, další velká ztráta před play off. Čerešňák měl však podle pozdějších vyšetření „jen“ naražená žebra a po jednozápasové absenci byl zpátky ve hře.

Jeho tvrdá střela, přehled ve hře a klid na hokejce v situacích pod tlakem budou ve vyřazovacích bojích pro Dynamo nepostradatelné. Čerešňák je prototypem defenzivního beka, který ale umí i dobře zakončit, což předvedl třeba v neděli na ledě Mladé Boleslavi. V přesilové hře perfektním sólem přes celé hřiště poslal Dynamo do vedení 1:0.

„Měl jsem výhodu, že hráči Boleslavi zrovna střídali a neměli rychlost. Pak je vždycky nepříjemné, když proti vám letí rozjetý hráč, mně se podařilo mezi všemi prokličkovat a naštěstí jsem překonal i gólmana. Byl to trochu netradiční přesilovkový gól, ale platil,“ těšilo Čerešňáka. Pardubice nakonec na ledě Mladé Boleslavi zvítězily 4:1 a získaly již šestou výhru v řadě.

„Domácí dokázali v utkání zazlobit, ale když se na to podívám v globálu, tak jsme podali velmi dobrý výkon a zaslouženě jsme odvezli tři body,“ hodnotil Čerešňák.

Za odměnu tým dostal v pondělí volno a z Boleslavi ani neodjížděl kompletní.