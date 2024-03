Rekord jako další motivace. Byla by škoda nezapsat se do historie, říká Poulíček

Dynamo tak bude dnes od 17.30 na ledě Třince, jednoho z největších konkurentů v jarních bojích o titul, usilovat o poslední třešničku na dortu. Může pokořit rekord v počtu bodů získaných v základní části. K překonání toho libereckého ze sezony 2015/16 chybí Pardubicím pouhé dva body ze šesti možných.

ONLINE: Třinec – Pardubice podrobná reportáž od 17:30

„Neřekl bych, že je to v kabině nějaké velké téma, ale určitě na to každý z nás myslí. Když už jsme tak blízko, byla by škoda toho nevyužít. Můžeme přeskočit Liberec a zase se zapsat do historie,“ uvažoval pardubický odchovanec Patrik Poulíček.

Ten si po tom všem, co s Dynamem ve své kariéře prožil, podobných dílčích „zářezů“ velmi považuje. Potěšilo ho už aktuálních 117 pardubických bodů, které znamenají dosavadní klubové maximum v celé jeho historii.

„Rozhodně mě to těší. Když vidím, jak skvělé mančafty tady sbíraly body v minulosti, tak jsem moc rád, že jsem zapsaný v týmu, který to dokázal překonat. Jednou na to budu vzpomínat,“ říkal Poulíček.

I když už dnes Pardubicím ani Třinci (3. místo) „o nic nejde“, protože jejich pozice po základní části je daná, Dynamo nic nepodceňuje. Pod Javorový vyrazilo s předstihem už včera.

„Aktuální situací zápas určitě poznamenaný nebude. Nikdo nic nejde jen tak odehrát. Pořád půjde o kvalitní souboj, jako pokaždé proti Třinci. Čeká nás těžký soupeř, na kterého je potřeba se pořádně připravit,“ předeslal Poulíček.

Pardubice mohou dlouhou cestu do Třince s přespáním brát i jako trénink na play off, ve kterém bude podobný scénář na scéně velmi často. Východočeši budou dnes v Třinci také hrát o letošní čtvrtou výhru nad tímto soupeřem, porazili jej třikrát v řadě.