Nejlepší scénář? Hned na začátku Varům odskočit, nabádá pardubický Dvořák

Přesně to se totiž přihodilo v předchozím vzájemném klání Východočechů s Energií, jež se hrálo 19. ledna. Pardubáci sice ve Varech nakonec zvítězili 4:3 v prodloužení, ovšem ještě ve 42. minutě ztráceli 0:3. Až hektický finiš je dovedl k bodům; v 55. srovnával právě Dvořák a v nastavení rozhodl nynější marod Kaut.

Zatímco Dynamo momentálně drží sérii tří triumfů v řadě, Vary dvakrát za sebou padly (naposledy 0:3 s Hradcem Králové) a z uplynulých sedmi utkání mají na kontě jen jediný úspěch. To ovšem nic nemění na tom, že v Pardubicích nedají kůži lacino.

„Jejich hráči docela bruslí, ale proběhla tam výměna trenéra (Davida Bruka nahradil zkraje února v pozici hlavního kouče jeho dosavadní asistent Václav Eismann), tak uvidíme, s čím teď přijedou,“ přemítá bek Dvořák. „Ale vždycky dost napadali, jsou nepříjemní,“ dodává.

Forčeking byl ovšem také tím, co Dynamu pomohlo zneškodnit liberecké Bílé Tygry, tudíž proti Varům by to měla být i pardubická zbraň. „S Libercem jsme hráli hodně u nich v pásmu, nedávali jsme jim prostor rozehrát. Tím jsme je dost trápili a měli z toho i dost šancí,“ konstatuje Dvořák, jenž si při kanonádě připsal dvě asistence.

To Ondřej Vála, jeden z jeho parťáků vzadu, vsítil proti Tygrům hned dva góly, ale Lukáš Sedlák, týmový kapitán a zároveň pokladník, ho za to prý – na rozdíl od listopadového hattricku v Olomouci – nijak zvlášť neoškube.

„Pouze ten je v kase oceněný, na postu nezáleží,“ přibližuje Dvořák. „Je jen dobře, že to tam Ondrovi padá. Příležitosti má a dokáže to prostřelit,“ vyzdvihuje.

Kanadské body za Dynamo nenápadně sbírá i slovenský forvard Richard Pánik, jedna z posledních posil klubu. Zatím jich má na kontě šest v devíti zápasech (2+4).

„Je to super kluk, do první lajny k Sedlovi a Hyčmenovi (Sedlákovi s Tomášem Hykou) výborně sedí. Je vidět, že je mezi nimi chemie, a on prokazuje, jak je zkušený, že toho má hodně odehraného v NHL,“ podotýká Dvořák.