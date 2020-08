Vítězný obrat Plzně zařídil Stach. Byl jsem lehce nervózní, přiznal

Škoda tak první ostrý zápas po pětiměsíční pauze zvládla, Spartu pokořila 4:3 v prodloužení.

„Mně osobně se hrozně líbilo, že jsme duel dokázali vyrovnat. Potvrdilo se, že hrát se musí celých šedesát minut. Toho si cením. Byl to první zápas, ale hrálo se ve slušném tempu,“ hodnotil spokojeně plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Vítězná trefa byla výstavní. Stach zavezl puk do útočného pásma a švihem z levého kruhu přes obránce pověsil puk pod horní tyč, nad pravé rameno gólmana Neužila.

„Celou dobu jsme věřili, že můžeme vyhrát, protože utkání bylo hodně otevřené. Hrál jsem poprvé po půl roce, byl jsem lehce nervózní. O to víc jsem rád, že to pro nás dopadlo vítězně,“ uvedl 28letý útočník Stach, který se do Plzně vrátil po roce stráveném v Kladně.

Škoda nechala odpočívat kapitána Gulaše i gólmana Frodla, jinak do hry zasáhla nejsilnější možná sestava. „Máme trochu užší kádr než Sparta. Pro obě strany ten zápas jistě ukázal přednosti i nedostatky, každý tým si sám udělá obrázek,“ doplnil kouč Čihák.