Radši nepřemýšlet a napálit to na branku. Nájezdy musíme zlepšit, ví Jiříček

V nich už mladý obránce David Jiříček neuspěl, stejně jako další jeho spoluhráči. „Musíme na nájezdech zapracovat, nedaří se nám,“ uznal sedmnáctiletý talent Plzně Jiříček.



Vy jste se o nájezd sám hlásil?

Sám jsem se nehlásil a také to potom tak vypadalo... Přemýšlel jsem, co udělám, dopadlo to po kličce špatně. Příště bude lepší nepřemýšlet a napálit to na branku.

Ve třetí části jste ztratili nadějné vedení 3:1. Začali jste se pak trošku bát o vítězství?

To ne. Ale oni mají velmi zkušený tým, koncovky zápasů umí. Pro nás je to možnost, jak se ponaučit a v téhle fázi příště zlepšit.

Došly vám v závěru trošku síly?

O silách to nebylo, těch jsme měli dost. Máme natrénováno a vždycky je lepší hrát zápasy před fanoušky. Prostě jsme nezvládli konec třetí třetiny a napadalo nám to tam. Ale náš výkon bych tím nijak neshazoval. Měli jsme určitě zvládnout lépe přesilovky v prodloužení. Nedá se nic dělat, jedeme dál.

Ještě k vašemu gólu. Podržel jste na chvíli puk na útočné modré čáře a pak vypálil, tohle je vaše nacvičená střela, že?

Snažím se vždycky hlavně obstřelit clonícího útočníka. Když si puk podržím na hokejce, on se zastaví a vznikne mi lepší prostor. I spoluhráči mají pak víc času sjet si před branku a clonit. Dnes to vyšlo.

Jak se bránil Milan Gulaš, který poprvé v sezoně jako soupeř přijel do Plzně?

Bylo to těžké, samozřejmě. Ale zvládli jsme to celkem dobře. Až na jednu chvíli, kdy nám to tam propálil. Jinak to bylo dobré.

Ve středu se zveřejní nominace na turnaj Karjala. Jste v napětí, zda v ní budete? Kouč dvacítky vás na sraz tentokrát nepozval.

Uvidíme. Necháme se překvapit. (úsměv) Ale volno si klidně vyberu až po sezoně.