Plzeň proti Gulašovi. Nemůžeme se soustředit jen na něj, říká Schleiss

„Nebudeme si nic nalhávat, něco takového potěší. Kulatý zápas a ještě jsem je tam takhle povodil a dal gól. Čtyřstovka je dobré číslo a doufám, že budu sbírat další starty,“ usmíval se po vítězství 6:3 sedmadvacetiletý Schleiss, plzeňský odchovanec, který extraligové starty kromě Škody sbíral uplynulé tři sezony ve Vítkovicích.

Při té akci jste oklamal dva soupeře, byla to improvizace?

Kdyby se mě držel ten hráč, co se mnou jel už ve středním pásmu, tak skončíme v rohu. Jenže on se na mě vybodnul, nechal to na bekovi a mezi nimi vznikl prostor. Jejich chyba, já jsem jí jen využil.

Kvůli zdravotním potížím jste vynechal tři zápasy, naposledy jste nastoupil právě proti Spartě. Byly to podobné duely?

Nevím, co se u nich děje. Už předtím mi tady přišli takoví zvláštní, ztratili vedení 3:1, podobně pak v Olomouci. Ale byl to moc těžký zápas. Zaplaťpánbůh, že jsme jim odskočili ve druhé třetině o tři góly. Měli jsme je v šachu, pak se snažili, ale už to měli marné.

Neměl jste obavy, když ve třetí části snížili na rozdíl dvou gólů?

My už jsme se ponaučili ze začátku sezony, kdy nám soupeři náš náskok často srovnávali. Teď už to vzadu lépe zabezpečíme, přitom dál vydržíme hrát útočně. Jen nebráníme, nejsme zatažení. Myslím, že neměli šanci to otočit.

Byla klíčem k úspěchu také vaše disciplinovanost? Měli jste jediného vyloučeného hráče.

Možná se na obou stranách dalo pískat pár věcí navíc, ale i to byl samozřejmě jeden z klíčů k úspěchu. Zřejmě nám šly dobře nohy, když se nevylučovalo. (úsměv)

Hned v úterý od 17.30 hodin přivítáte České Budějovice. Speciální zápas, poprvé v sezoně do Plzně přijede Milan Gulaš, bývalý kapitán Škody.

Těšíme se! Ale my se nemůžeme soustředit jen na Guliho, i když je to bezesporu super hráč. My hlavně potřebujeme držet naši konstantní výkonnost a přidat do statistik další výhru.