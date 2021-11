Gulašův návrat do Plzně. Gól neslavil, nájezd jet nemohl

Švihem zpoza obránce prostřelil brankáře Svobodu, vzápětí svěsil ruce dolů na znamení, že slavit gól nehodlá.

„Nerouhal jsem se. Je nepsané pravidlo, že proti bývalému klubu branku neslavíte. Pro mě to byl zvláštní pocit dát tady gól, ale je to moje práce,“ popisoval pětatřicetiletý hráč Českých Budějovic.

Čtyři uplynulé sezony táhl Plzeň jako kapitán, teď poprvé po návratu do mateřského klubu přijel jako soupeř. A na konci vděčně kynul fanouškům, kteří hlasitě provolávali jeho jméno. „Bylo to dojemné. Nečekal jsem to, nemám co dodat. Moc si toho vážím,“ vzkázal Gulaš.



Závěr prodloužení strávil na trestné lavici, i kvůli tomu elitní kanonýr nemohl zasáhnout do samostatných nájezdů. Motor v nich i tak urval na plzeňském ledě druhý bod. „Byl jsem bez emocí, možná je dobře, že jsem nájezd nejel. A ani nevím, zda by mě trenéři vybrali.“

Plzeň může litovat, že k nájezdům vůbec došlo. Ve 45. minutě odskočila do vedení 3:1, jenže hostující Abdul se Štichem manko smazali. V prodloužení pak Škoda nevyužila dvě přesilovky 4 na 3. Možná i proto, že na konci druhé části odkulhal do kabiny její nejlepší střelec Blomstrand, kterého dnes čeká podrobnější vyšetření.

„V závěru nám chyběl, poslední zápasy mu to tam padá. Možná by se v prodloužení trefil. Ale tak to chodí, nenašli jsme si lepší pozice pro střelu,“ mínil kouč Plzně Václav Baďouček.



„Odbránili jsme to dobře a gólman nás podržel,“ pochvaloval si jeho protějšek Jaroslav Modrý.

V nájezdech kraloval brankář Hrachovina, pochytal všechny čtyři pokusy Plzeňských. Naopak Svobodu překonali Hanzl a Valský. „Odehráli jsme tady skvělý zápas. Zodpovědný, koncentrovaný, podpořený výborným Dominikem (Hrachovinou) a kvalitní hrou v oslabení. Plzeň je v laufu, pro nás je to super výsledek,“ těšilo Gulaše.

Vyzdvihl ale i výkony bývalého zaměstnavatele. „Plzni dál moc fandím. Jsem rád za mladé kluky, kteří teď mančaft táhnou, to byl i cíl klubu. Ať se jí daří dál,“ vzkázal.