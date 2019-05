Na rozloučenou titul. Rok 2019 si nechám zarámovat, tvrdí Cienciala

Za deset let, od svých žákovských začátků, si z klubu odskočil jen na dva roky do juniorského finského celku Lukko Rauma.

Jak jste vlastně prožíval třinecký titul před osmi roky?

Za plexisklem jako dítě. Fandil jsem a oslavoval.

Teď odcházíte z mistrovského týmu. Není to krok zpátky?

Ne. Určitě ne. Moc se na to těším, bude to nová výzva.

Proč jste se rozhodl přestoupit?

Cítil jsem, že by to už chtělo nějakou změnu. Hlavně jsem chtěl zkusit něco nového.

Čekáte, že budete mít v novém mužstvu větší roli, než jste měl v Třinci?

Asi jo, ale prvotní myšlenka byla zkusit něco nového. Když se ta možnost naskytla, tak jsem na ni kývl.

Líbila se vám mladoboleslavská nabídka i tím, že klub staví nové mužstvo a přeje si jít nahoru?

Oslovilo mě především jednání, které se mnou vedl pan Vrbata (sportovní ředitel Radim Vrbata). I stadion. I když je starý, je mi sympatický, vždycky se mi tam dobře hrálo.

Když se Mladé Boleslavi zpočátku sezony nedařilo, hrozil prezident klubu hráčům tím, že půjdou na směny do Škodovky.

To ani nevím, ale tady je to podobné (směje se). Kdyby se nám nedařilo, tak nás taky ženou do železáren. Ale ne... Na změnu se těším.

Jak na váš přestup reagovali spoluhráči?

Je to hokejový život, tak to chodí. Nechci být s hokejem celou kariéru na jednom místě. Ale určitě se chci do Třince jednou vrátit a bydlet tady, mít tady rodinu, zázemí. Teď jsem se však rozhodl odejít.

A co vám říkali bratři Kovařčíkové, s nimiž jste toho odehrál nejvíce?

No, už si na pivko asi nezajdeme. Ale v kontaktu budeme. Neodjíždím někam do Ameriky, jdu jen do Boleslavi. Není to žádná dálka.

Jaké vůbec máte auto, když jdete do města škodovek?

Mám deset let starou audinu, tak snad mi ještě dva tři roky vydrží (směje se).

Váš kamarád David Pastrňák bojuje s Bostonem o Stanleyův pohár. Už vám stihl k titulu blahopřát?

Ano, psal mi hned po titulu. Víc věcí jsme spolu neprobírali, on se teď soustředí na play off, takže má svých povinností dost.

Vyrazíte také letos v létě spolu na dovolenou?

Letos ne, protože se nám narodila dcerka, takže budeme maximálně na chatě. Budu se pohybovat v Třinci a okolí. A samozřejmě v Boleslavi na letní přípravě. Ale samozřejmě s Pastou se přes prázdniny potkáme. On už bydlí v Praze, což není od Mladé Boleslavi daleko.