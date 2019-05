Netřeba panikařit! věděl dobře šéf třineckého hokeje Moder

Prezident klubu, který také spoluřídí tamní železárny, přímo na ledě slavil po triumfu nad Libercem extraligový titul. „Železárny mají 180 let, třinecký hokej 90. Získali jsme double – zlato má áčko i juniorka! Jsem na klub, hráče a realizační tým strašně pyšný, že udělali fanouškům radost,“ rozplýval se šedesátník ze Slovenska pro MF DNES, když se davy nadšených fandů hrnuly na led.

Nevyhlásíte v železárnách na pár dní celozávodní dovolenou?

Ale ne! Práce musí jít dál. I já mám na ráno nasmlouvané schůzky, nedá se nic dělat.

Čekal jste takový konec sezony, když byl Třinec na konci září v extralize předposlední a v Lize mistrů schytával debakly?

Tehdy se na mě obrátil náš sportovní manažer Honza Peterek, že je s tím třeba něco dělat. Já na něj: Honzo, netřeba panikařit, je jen začátek sezony! V podstatě se ani velké změny neděly, podařilo se nám získat Martina Gernáta, Ethana Wereka a Guntise Galvinše. Nebyli to velké hvězdy, ale dobře zapadli.

Se zlatými medailemi pro vítěze extraligy se radují třinečtí hráči Martin Adamský (vlevo) a Lukáš Krajíček a prezident klubu Ján Moder.

Trochu nezvyk, ne? Pro Třinec bylo pravidlem, že při nezdarech přiváděl velká jména.

S panem Czudkem (viceprezident klubu) jsme razili cestu přes naše odchovance. Už v minulosti tu byli dobří, třeba na začátku milénia jsme měli v juniorce velmi dobré výsledky. Byl v ní třeba David Krejčí. Ale trenéři, kteří sem chodili, to moc neakceptovali a raději brali starší, ale ne vždy úspěšné hráče. A my jako vedení jsme jim do toho moc nekecali.

Proč se to změnilo?

Jedno z největších neštěstí bylo, když jsme angažovali pana Kýhose. To byl zlom. Ani jsem nevěděl, že nemá áčkovou licenci. To jsme se naštvali, Václav Varaďa měl zrovna po oddechu, navíc stejně jako Peterek je náš bývalý hráč. Domluvili jsme se, že když Venca u nás dělal i juniorku, bude mladší kluky stavět. A dodržel to. Také pevně věřím, že dobrých mladých hráčů na farmě máme pořád dost.

Všichni znají trenéra Varaďu jako důsledného kouče. Jak byste ho popsal vy?

Nejsem žena, ale dovedu si představit, že nejen na ně umí být něžný (usměje se). V civilu je strašně jemný člověk. Kdybych Vencu neznal, nepochopil bych, jak se může člověk změnit na ledě. A platí to, i když trénuje. Je rázný, dobře to vede. A musím ho ocenit i za jinou věc.

Jakou?

Vždycky jsem chtěl, aby za nás hrál někdo z Polska, abychom sem přitáhli polské diváky. Už teď jich sem na nás jezdilo kolem pětistovky. Pan Kýhos tvrdil, že Chmielewski nemůže hrát ani okresní přebor a Aron teď v play off patřil mezi důležité hráče a Špirko, kterého trenér tehdy protežoval, ten okresní přebor hraje (slovenskou ligu za Zvolen). Tehdy jsme si řekli, že si už nic nenecháme diktovat, jdeme naší cestou a hotovo. Věřím, že se toho budeme držet i nadále. Jsem totiž člověk, který uznává anglický fotbal.

Jak to myslíte?

Vezměte si, jak dlouho Wenger trénoval Arsenal. Myslím, že je to správná cesta, a i Vencovi jsme říkali, že jediný směr, kam se může posunout, je, pokud ho zavolají k reprezentaci. To bychom mu nedělali překážky. Zároveň platí, že když se nebude dařit, nebudeme se ho zbavovat. Liberec je pro nás příkladem. Když v roce 2016 získal titul, v následující sezoně chvíli bojoval, aby se vyhnul baráži. Trenér Pešán tam zůstal a teď proti nám hráli finále.

Už dávno před ním bylo zřejmé, že do ciziny odchází brankář Hrubec. Jak dál se změní třinecký mančaft po titulu?

Vím, že většinu máme podchycenou pro další sezonu. Je tam nějaký odchod (útočník Cienciala do Mladé Boleslavi) a ne všechny hráče máme podepsané. Trochu se handrkujeme s agenty, ale pevně věřím, že základní osa zůstane stejná.

Jak moc bude reálná obhajoba titulu, což se loni povedlo Brnu?

To zase nemůžeme říct, protože je to těžké. Budeme se snažit hrát dál pěkný hokej, aby byli diváci spokojení. A říkal jsem i hráčům, že jim děkuju, že z Třince udělali Galacticos, jak je novináři nazývali. Jsme tým, který je respektovaný za jména, ale i za jejich práci.