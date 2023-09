V obraně jsem zažil premiéru, říká Rákos. Zaskakoval za vyloučené

„Byla to pro mě v kariéře vlastně premiéra, ale kluci mi hodně pomohli. Měl jsem to tím hodně ulehčené, snažil jsem se hrát co nejjednodušeji, abych něco nepokazil,“ usmíval se Rákos v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

To se mu nakonec celkem podařilo. Pardubice německý celek rozstřílely 6:1 a u jediného inkasovaného gólu Rákos na ledě nebyl, naopak se mu povedlo zablokovat šest střel Ingolstadtu a v tabulce pravdy skončil na dvou plusových bodech.

„Soupeř hodně vysouval hráče, takže jsem si musel dávat pozor, aby za mě nikdo nezajel. Pak už by to mohl zachránit jenom Willda (Roman Will). Ale myslím si, že jsem to docela zvládl,“ uvažoval Rákos.

Ještě jako útočník se v zápase postaral i o jeden gól. Hned ve třetí minutě otevřel skóre po výměně kotouče s Tomášem Urbanem. Po Rákosovi se v první třetině prosadili ještě David Cienciala, Robert Říčka s Lukášem Sedlákem a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto.

„Kdybychom si doma nepohlídali vedení 4:0, tak by se muselo stát něco hodně zvláštního. Jsme rádi, že jsme využili i nějaké přesilovky (dvě) a vyhráli jsme. Takový rozjezd týmu zcela určitě pomohl,“ přemítal Rákos.

Ve druhé třetině přidal pátý gól opět David Cienciala a chvíli za polovinou zápasu již zmíněný Urban. Ingolstadt pak pouze korigoval výsledek trefou zkraje třetí třetiny.

Pardubice tak získaly v letošním ročníku Ligy mistrů třetí výhru v řadě a další tři body krátce po sobě. Již ve čtvrtek totiž porazily doma norský Stavanger obdobným výsledkem 5:1. I do tohoto zápasu na třináct minut nastoupil Rákos, který přispěl jednou asistencí. Primárně však hraje za pardubickou rezervu. „Tempo je určitě vyšší než v první lize nebo v přáteláku, ale je to celkem v pohodě,“ řekl Rákos.

Jeho tým má slušně nakročeno do vyřazovací fáze Ligy mistrů, Pardubicím stačí vyhrát jeden z následujících dvou zápasů. Ten nejbližší je na programu 10. října ve švýcarské Ženevě, o osm dní později Dynamo nastoupí v Belfastu.