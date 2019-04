Šance jít do trháku. Zatím stoprocentní Pardubice nastoupí v Chomutově

Výsledek Jágra a spol. s Budějovicemi Východočeši pochopitelně ovlivnit nemohou, nicméně promarnit příležitost poodskočit Pirátům a nejít tak před dalším vzájemným zápasem s nimi (v pátek od 18 hodin v Pardubicích) do menšího trháku, by byla velká škoda.

„Pořád se držme při zemi, musíme to brát s pokorou,“ uvedl k dobrému rozjezdu týmu před utkáním s Piráty brankář Ondřej Kacetl. „Je třeba plnit to, co nás dovedlo ke dvěma barážovým výhrám. Čeká nás souboj s extraligovým soupeřem, takže to asi bude trošku jinačí než s Budějovicemi a s Kladnem. Ale bude to opět těžké, jde o všechno,“ pokračoval v rozhovoru pro web klubu.

Osmadvacetiletý Kacetl v baráži působí jako zrepasovaný, z 66 střel pustil za svá záda jedinou (úspěšnost zásahů 98,48 %). V Chomutově se však bude měřit s brankářem v podobně skvostné formě, Justinem Petersem, takže se dost hodí, že Dynamo v prolínací soutěži střílí hromadu branek. V úvodním střetnutí s prvoligovým uchazečem o extraligu z Budějovic to byly čtyři góly, v Kladně, které se rovněž pokouší probít mezi elitu z Chance ligy, dokonce pět.

Tří tref Lubinovi svěřenci docílili v přesilovkách, v nichž se zatím pyšní vynikající úspěšností 37,5 % (tři využité výhody z osmi). Dva borci, Marek Hovorka a Jordann Perret, mají na kontě po dvou gólech, nejproduktivnější však je veterán Petr Sýkora se třemi asistencemi. Řada jejich spoluhráčů pak nasbírala už minimálně dva kanadské body.