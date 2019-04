Po gólu skok na střídačku. Emoce, usmál se pardubický Hovorka

Jakou máte na střídačce atmosféru? Slavil jste skokem mezi spoluhráče, ti nadšeně opláceli obejmutím.

Jsou to emoce. (usmívá se) Byla plná hala, naši fanoušci nás přijeli podpořit. Když se prosadíte v tak těžkém zápase, uděláte to první, co vás napadne.



Nabudí taková oslava 34letého hokejisty mladé spoluhráče?

Já doufám. Snažím se jít příkladem především jim. My už máme něco za sebou, tak si z toho mladí snad něco berou.

Do baráže jste vstoupili dvěma výhrami, máte radost?

Je to super, máme šest bodů. Daří se nám hrát, co si řekneme, ale jsme skromní a zůstáváme na zemi.

Co si o baráži zatím myslíte?

Baví mě, není to play off, baráž je psychicky náročnější, ale užívám si ji. Teď nás čeká Chomutov, půjde o třetí zápas za pět dní, tak uvidíme.

Nečekal jste od Kladna trochu lepší herní projev?

Ani ne. Hlavně my jsme hráli dobře takticky, nepouštěli jsme je moc do šancí.

Přitom na začátku byli lepší, ale pak jejich tlak odezněl.

Samozřejmě, síly každého hráče nejsou bezedné. Asi jim došly. My dodržovali krátká střídání a zaslouženě vyhráli.

Poznali jste, zda se Kladno střelecky trápí? V baráži ještě nedalo gól.

My víme, jakou mají ofenzivní sílu. Takže jsme se na ni víc soustředili.