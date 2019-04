Jágr ztrácel víru, pak se Kladno spravilo. Museli jsme, komentoval

Jak moc se vám ulevilo, že jste se konečně prosadili a vyhráli?

Oba předchozí výsledky byly až nespravedlivé (0:2 s Chomutovem, 0:5 s Pardubicemi). Obzvlášť proti Chomutovu jsme měli hodně ze hry, akorát jsme nedali gól. Proti Pardubicím to taky nebyl takový rozdíl... Nejhorší je, že ztrácíš víru a sebevědomí. Teď to byl zápas, který jsme museli udělat. Přitom jsme Budějovice nechali ve hře trochu déle, než jsme museli.

Je důležité i pro mladé, že zažili pocit vítězství?

Každý zápas je náročný, jako by byl sedmý v sérii. Neříkám, že všechno musíš vyhrát, ale hodně určitě. Každý si baráž musí zažít, je tam strašná únava. Aspoň u mě. (smích) Doufám, že u ostatních taky, jinak by na tom byli mladí o hodně líp než já, což si nemyslím.

Na ledě jste strávil téměř 19 minut...

Taky jsem se cítil nejhůř. Ale půjde to nahoru. Říkal jsem i Plekymu (Tomáši Plekancovi), ať mi to moc nedává, snažil jsem se pomoct jinak než hokejem.

A pak jste byl u obou gólů.

Pomohla nám přesilovka, udělali jsme změny v sestavě, které dodaly nový vítr. Lidi nám přestali věřit a nás to spravilo.

Co říkáte na soupeře z extraligy? Budějovice už znáte z této sezony.

Jsou o hodně chytřejší než my. Hrají jiný styl hokeje, jsou samozřejmě silnější u mantinelů i před brankou, šikovnější, potřebují méně šancí, drží systém. Když nemají potřebu napadat, tak to nedělají.