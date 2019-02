Duel otloukánků. Hokejisté Pardubic vyrážejí na led Chomutova

„Chceme se naší hrou vrátit před ta poslední dvě utkání. Tehdy jsme měli daleko lepší obranu středního pásma,“ srovnává Čáslava. A pokračuje: „Pracujeme na tom na trénincích, máme i detailní porady u videa. Ukazujeme na něm i dobré věci, aby se od nich hráči ‚odpíchli‘. V těch dvou utkáních ale toho moc nebylo.“

Podle postavení v tabulce i nedávných výsledků je klání Chomutova s Pardubicemi vyloženě bitvou zoufalců. Od Plzně čtrnácté Dynamo schytalo „osmičku“ a s předvedeným výkonem nemělo sebemenší šanci ani s Boleslaví. Třináctý Chomutov zase minule ve Vítkovicích dokonale pocítil na vlastní kůži středověké mučení, když padl 1:9, což je jeho nejhorší zápasové skóre v sezoně.

Oba podvečerní sokové mají v tento moment odehráno 46 kol z celkových 52 a dělí je deset bodů. O co hrát, mají především Piráti, protože na dvanácté Karlovy Vary, další mužstvo topící se v krizi, sami ztrácejí jen tři bodíky (karlovarská Energie má však jeden mač v záloze). Východočeši by si pak v Chomutově rádi alespoň vylepšili výchozí pozici pro play out.

„Pro nás je utkání v Chomutově z hlediska dalšího pokračování sezony velmi důležité. Od tohoto zápasu se bude odvíjet její závěr,“ míní asistent Čáslava. „Všichni si uvědomujeme, že se nám poslední zápasy nepovedly. Chceme odstranit nedostatky v naší hře a na severu Čech uspět,“ dodává jeden z členů pardubického realizačního týmu.