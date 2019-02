Zhasněte světelné efekty, nakázali Chomutovu. Proč, diví se v klubu

„Přiznám se, že tomuhle rozhodnutí nerozumím a nechápu ho. Nové moderní haly se staví tak, aby show před zápasem umožňovaly. Chceme se přibližovat světu, ale tímhle krokem se vracíme o desítky let zpátky,“ uvedl Roman Jüngling, který má u Pirátů na starosti marketing a režii kostky.

Když v půlce února Chomutov doma v derby porazil Litvínov, rozhodčí napsali do zápisu o utkání námitku v následujícím znění: „V předzápasovém programu na ZS v Chomutově je používáno stroboskopové světlo, které je namířeno do prostoru ledové plochy. Toto by mohlo způsobit zdravotní problémy.“

Utkání rozhodovali jako hlavní Tomáš Horák a Vladimír Pešina, na čarách jim asistovali Ondřej Polák a Tomáš Pešek. Kdo z nich námitku do zápisu vložil, není jasné. „Přitom každý z nich u nás v letošní sezoně už minimálně jednou rozhodoval a nikdo si nestěžoval,“ řekl tiskový mluvčí Pirátů Libor Kult.

Děkovačka chomutovských hokejistů po výhře nad Litvínovem.

Ředitel extraligy Josef Řezníček pak nařídil, že se stroboskopové efekty smí na chomutovském stadionu používat, jen když na ledě nejsou hráči a rozhodčí.

„Stroboskopové světlo je efektem, u něhož byl jednoznačně prokázán negativní vliv na zdraví osob trpících epilepsií. Je upozorňováno na negativní následky jeho používání (krátkodobá nevolnost, zhoršení vidění apod.) i u osob, kterým epilepsie diagnostikována nebyla, zvláště pak v situacích, kdy jsou účinky používání tohoto typu světla znásobovány jak potemnělou halou, tak též odrazem blikajícího světla od čerstvě připravené hrací plochy,“ stojí v Řezníčkově rozhodnutí.

Takhle efektně hokejisté Chomutova nastupovali při extralize na led.

Chomutovští Piráti mají propracovaný jak klubový marketing, tak předzápasový program. „Show děláme už od otevření arény v sezoně 2011/12. A pořád stejně. Doteď se přitom žádná stížnost neobjevila. A jestliže se budeme držet toho, že stroboskopové světlo je zdraví škodlivé, je zarážející, že budeme chránit jen rozhodčí a hráče, ale diváky nikoli? Chceme nalákat fanoušky na hokej, ale tohle je podle nás krok zpátky,“ souzní s Jünglingem tiskový mluvčí Kult.

Na jiných českých stadionech a v zámořské NHL se světelná show odehrává i v době, kdy jsou hokejisté na ledě. „Nedovedu si představit, že by něco takového řešili v NHL, kde jsou stejné efekty na denním pořádku. Nebo si vezměte nedávné mistrovství světa u nás. Bez světelných efektů by se produkce neobešla, protože dodávají zápasu i show před ním šťávu. Navíc takové rozhodnutí by mělo dopad i na další arény,“ myslí si Jüngling.

Piráti zvažují, jak zareagují. „Je to celé čerstvé, navíc hrajeme venku. Porada ohledně zápasového programu nás teprve čeká, takže bych nerad předbíhal,“ podotkl Kult. „Sedneme si a zvážíme všechny možnosti.“