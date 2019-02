Debakl 1:9? Tlačili jsme čas, ať už je konec, přiznali chomutovští hokejisté

„Nepovedlo se nic,“ klopil oči útočník Vladimír Růžička mladší. „Můžeme se bavit o tom, že Vítkovicím všechno padlo, že se jim dařilo, a nám že vycházelo všechno špatně. Na druhou stranu, prohrát tady 2:3, máme taky nula bodů. A možná by to vadilo víc než tenhle náklad.“

Není to poprvé, co Piráti museli skousnout velký příděl. Tady jsou další - 2:9 s Plzní, 0:5 v Hradci Králové, 1:7 v Brně, 2:7 v Liberci. Úterní výbuch přišel v době, kdy se z předposledního místa dotahují na dvanácté Karlovy Vary.

„My se z toho musíme ponaučit a v pátek doma zabrat trochu jinak,“ velí Růžička před partií s posledními Pardubicemi s buly v 17.30.

Zpravodajství ze 46. kola extraligy

Chomutov na ledě Vítkovic už v čase 3:42 ztrácel 0:3. Až po devátém gólu se prosadili i hosté zásluhou kapitána Tomici. „První střídání jsme tlačili, ale ve druhém jsme dostali gól, pak ve čtvrtém... A už to napadalo. Byla to potom trošku křeč. Oni cítili, že se na nás mohou chytit, začali hrát dobře, nahrávat si, dávat si to. Nám naopak nic moc nešlo. Zápas hodně špatný z naší strany,“ nevykrucoval se Růžička.

Na střely to obrovský rozdíl nebyl, Vítkovice na ně vyhrály 36:28, zato na góly byl propastný.

„Během takového zápasu už koukáte, kdy bude konec, tlačíte čas, aby to co nejdřív uteklo. Je to nepříjemné, ale když člověk musí umět oslavit výhry, musí skousnout i prohry. Tak to je. Pořád je to jenom sport, nejde o život, ale samozřejmě to člověka strašně štve,“ poznamenal trenérův syn.

Už po zápase v kabině se Piráti hecovali na další boje, během kterých chtějí vyplout z barážových vod.

„Samozřejmě jsme si řekli věci, co se musí do pátku změnit. Máme důležitý zápas. Skolily nás teď i různé chřipky a teploty, dost kluků je nemocných a zraněných, tak doufáme, že se jich pár dá dohromady a na pátek budou připravení,“ modlí se Růžička. Chybějí beci Jank, Valach, Flemming a Štich a útočníci Svoboda se Stránským.