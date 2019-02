Uzdravený Petr Sýkora boduje. Pardubické Dynamo ale ne

Jako by ho absence oživila. V prvním zápase to ještě nebylo ideální, ale na druhou stranu do té doby ve dvaatřiceti duelech zapsal pět gólů a sedm nahrávek. Klubovou ikonu však individuální výkony v současné situaci vůbec nezajímají.

„Je těžký sedět jen na tribuně a týmu nepomoct, takže jsem rád, že můžu zase hrát. Ale abych řekl pravdu, tak my se zabýváme jen celkovým výkonem. Individuální statistiky musejí jít stranou. Na pořadu dne jsou naše porážky, protože potřebujeme začít vítězit,“ nabádá Sýkora kabinu poté, co Dynamo opět prohrálo tři zápasy v řadě. Naposledy „ruplo“ v úterý doma s Mladou Boleslaví 2:5.

„Špatně jsme začali, soupeř měl hodně přečíslení a několik samostatných nájezdů. V první třetině nás hodně podržel Ondra Kacetl, ale pak jsme zase udělali stejné chyby, jaké jsme si už ukazovali. Hodnotí se to blbě,“ bědoval Sýkora.

Východočeši přitom po reprezentační pauze nehráli vůbec špatně. Doma přejeli pražskou Spartu (4:1) a až na úvodních dvacet minut se nemuseli stydět ani za výkon v Brně (1:2 po prodloužení). Pak ale přišel domácí debakl od Plzně 3:8 a herní projev proti Boleslavi značí, že Dynamo míří zpět do krize.

„Je to hodně těžké. Ale v těch pár utkáních jsme viděli, že když dodržujeme to, co máme, tak to funguje. Potřebujeme se k tomu rychle vrátit a začít hrát jako předtím. Jiná cesta nevede,“ upozorňuje Sýkora.

Sebevědomí může jeho tým nabrat v pátek. Od 17.30 sehraje venkovní duel s taktéž trápícím se Chomutovem. „Chomutov, nebo někdo jiný... Připravíme se na něj stejně jako na všechny,“ říká hráč.