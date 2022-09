Gulaš po hattricku: Do puntíku plníme herní plán, o sobě mluvit nechci

Všichni už vás znají, víte odkud budete střílet, mají vás přečteného. Přesto, zase jste z vaší pozice vystřelil a byly z toho góly.

Nechtěl bych moc mluvit o sobě. Je důležité, že jsme vstoupili do sezony dvěma zápasy, které byly hodně těžké, šestibodově. Takhle jsme si to všichni přáli, protože víme, že start do sezony je vždycky důležitý. Není to jen o gólech, ale o celkové práci a o tom, že přesně všichni do puntíku plníme náš herní plán. To mě fakt těší, určitě v tom budeme dál pokračovat.

Dvakrát jste se trefil parádně, třetí branka ale byla trošku se štěstím.

To k tomu patří, ne? (směje se) Vystřelíte na bránu a snažíte se to tam nějak dohodit. Když dostanu puk do plné jízdy na pravý mantinel, tak se snažím klukům, kteří k bráně dojíždí z první a druhé vlny, střílet na beton, aby to mohli dorazit. Teď si to tam shodou okolností jejich bek srazil sám.

Po dvou třetinách jste vedli o gól. Do té třetí jste vstoupili v oslabení, které jste ubránili. Šlo o zlomový moment utkání?

Ano. Všechny důležité momenty zápasu jsme odehráli fakt výborně. I před zápasem jsme se velice pečlivě připravovali na jejich přesilovky, protože víme, že Holík je v nich výborný. Nakonec jsme je nepustili skoro k ničemu. Také jsem rád, že nám šlape přesilovka, kterou jste trénovali celé léto. Dneska přesilové hry rozhodují zápasy.

Zatím se vám daří navázat na výkony z konce minulé sezony. Čím to?

Odešli kluci, kteří patřili do jádra týmu. Dost jsme omladili kádr. Ale na nás starších, co tu zůstali, teď je, abychom se o nováčky postarali. Chceme, aby se u nás kluci cítil komfortně.. Když do výkonu přidáme hokejovost a budeme plnit to, co si před zápasem řekneme, může z toho vyplynout výsledek jako s Kometou. Sebedůvěra je velmi důležitá. Kluci pak cítí, že na vítězství mají.