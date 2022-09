Přál bych si, aby tým táhli mladší, říká budějovický matador Gulaš

Bral byste, kdyby vaši zodpovědnost převzali i další hráči?

Hrozně moc bych si to přál. Mám to tak už několik let. Nechci být pořád pod tlakem a ve stresu. Je náročné hrát přes deset let první útok. Nejsme s Lukášem Pechem takoví, že bychom museli mít všechno. Oba věříme, že nás mladší hráči nahradí. Je to důležité pro budějovický a obecně i pro český hokej.

Vychováváte si někoho?

To je těžké, každý mladý kluk je jiný. Na někoho musíte opatrněji, někomu pomůže naopak ostřejší přístup. Pracovat s mladými je docela alchymie. Letos se k nám připojil šestnáctiletý Samuel Drančák, který má velký talent.

Kam to může dotáhnout?

Je na trenérech, aby takového hráče zvládli rozvíjet. Dostane šanci v pár zápasech a může to být pro českobudějovický hokej po dlouhých letech zase hráč, který může atakovat vysoké pozice na draftu NHL.

Jak se vám líbí další posily?

Filip Přikryl z Plzně by mohl mít takovou průlomovou sezonu. Jsem rád, že ho tu máme. Má potenciál, aby pravidelně dával dvacet gólů za sezonu. Umí naslouchat, což je důležité. I další posily mají kvalitu.

Máte respekt z nové sezony? Přece jen loňský bronz je závazek.

Mám zdravý respekt a pokoru před každou sezonou. Vím, jak je těžké se dostat do play off a v něm udělat dobrý výsledek. O to větší je to výzva teď, když máme výrazně mladší tým. Ale loni nás každý čekal někde kolem desátého až dvanáctého místa a my oprávněně udělali bronz. Talent a kvalita nejsou všechno, měli jsme velkou vůli.

Loni jsme měli obrovskou vůli, díky které jsme udělali skvělý výsledek. Opravdu jsme chtěli, nejen si to říkali. Milan Gulaš

Loni jste s Pechem táhli útok Motoru. Co máte připraveného na letošní sezonu?

Chceme udělat dobrou sezonu jako tým. V mužstvu máme plno mladších hráčů. V kabině je znát, že skončili zkušení Jirka Novotný s Michalem Vondrkou. Ale zase je to velká šance pro mladé kluky, kterým se otevírají dveře do velkého hokeje. Většina z nich na to má.

Uvidí se už na začátku?

Máme těžký los, ale věřím, že se nám podaří začít dobře. Snad se nám budou vyhýbat velké výkyvy formy a půjdeme si pro play off. Každý v týmu musí pochopit svoji roli a je třeba společně bojovat každý zápas. Loni jsme měli obrovskou vůli, díky které jsme udělali skvělý výsledek. Opravdu jsme chtěli, nejen si to říkali.

Vedení je s cíli opatrné. Vy ale vždy máte jen ty nejvyšší, ne?

Každý chce vyhrát titul, to je jasné. Ale jsme realisti. Sezona je dlouhá, určitě se nevyhneme krizím. I s nimi se musíme naučit pracovat, to nám může pomoci do závěru sezony. Play off je základ úspěchu, abychom mohli být spokojení. Pak se uvidí, co se nám v něm povede uhrát. Kdyby se podařilo něco podobného jako loni, tak by to bylo fantastické. Ale čeká nás těžká práce, extraliga bude silná.

Líbí se vám nová kabina v Budvar aréně, která je ve stylu NHL?

Jo, je fajn. Byly tam některé starší věci, které bylo třeba vyměnit. Musíme být vděční za podmínky, které máme. Nový prostor je šikovný třeba při sledování videa a podobných věcech. Je to pěkné, ale osobně na tom moc nelpím. Sedl bych si kdekoliv.