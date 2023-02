Lotyšský útočník Bukarts podepsal ve Vítkovicích víceletou smlouvu

Lotyšský kanonýr přišel do Vítkovic v létě 2019 na hostování ze Sparty. Poté strávil sezonu v KHL, ale do Ostravy se vrátil a znovu patří k lídrům. „Mám velkou radost z toho, že jsme se domluvili s Robertsem Bukartsem na pokračování jeho angažmá. Bylo to korektní jednání na úrovni. I my i Roberts jsme vzájemně měli eminentní zájem na pokračování naší spolupráce,“ uvedl majitel Aleš Pavlík.

Bukarts se zúčastnil devíti světových šampionátů. do Česka přišel poprvé v roce 2015, kdy jej angažoval Zlín. V dresu Beranů také zažil svou dosud nejlepší extraligovou sezonu, když v základní části nasbíral 49 bodů. V aktuálním ročníku své maximum atakuje.

„Buky je zkušený a hlavně velice produktivní hráč. Vždycky u nás byl. Letos se mu daří a je vidět, že je u nás spokojený a rád. Takže nový víceletý kontrakt je z obou stran jen logickým vyústěním. Já osobně jsem rád, že jsme se dohodli. Za mě je to jasný vzkaz všem našim fanouškům a rázné ukončení všech spekulací o tom, že by Buky měl kamkoliv odejít,“ řekl sportovní ředitel Roman Šimíček. V minulých týdnech se totiž spekulovalo, že by Bukarts mohl po sezoně zamířit do Brna.