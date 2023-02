Vítkovičtí zdolali klubový rekord. Je to historický milník, říká kouč Holaň

Že zapsal v jednom zápase čtyři kanadské body? To zastupujícího vítkovického kapitána Dominika Lakatoše příliš nedojalo.

„To je teď vedlejší. Už se připravujeme na play off, musíme myslet na to, jak zvládat zápasy, které půjdou rychle po sobě. Body jsou sice fajn, ale hlavu mám nastavenou jinak,“ povídal po výhře 6:1 nad Karlovými Vary, ke které přispěl gólem a třemi asistencemi.

Jedenáct zápasů v řadě jste nedal gól. Ani to vás netrápilo?

Nedělalo to se mnou vůbec nic. Někdy to tak je, že se nedaří střelecky. Záleží na tom, jak to pojmete. Já dělal vše stejně, i když jsem něco přidal, něco ubral, ale věřil jsem, že to přijde. Přišlo to teď, k tomu jsme vyhráli, takže super.

Dominik Lakatoš se neúspěšně snaží projít přes Joonu Huttulu.

Nakolik pomůže psychicky takové vítězství před play off?

Ukázali jsme si, v čem je naše síla. Až na pár výpadků jsme byli schopni hrát systém celý zápas.

Máte 95 bodů, překonali jste klubový rekord v počtu bodů v základní části. Bavili jste se v kabině o tom?

Věděli jsme, o co hrajeme, ale ne že by nás to svazovalo. Přece jen jsme měli spoustu času se připravit a tentokrát to bylo celý zápas v našich rukách.

Vedl jste tým jako kapitán. Cítil jste o to větší zodpovědnost?

Je to tak, jak to je. Vypadl Lukáš Krenželok, byl jsem pověřen trenéry. Podle toho musím na ledě vystupovat.

Tři kola před koncem základní části držíte druhé místo. Sledujete tabulku o to víc?

Nejde o to, kteří skončíme po základní části. Musíme se připravit na play off, vyhrávat zápasy tam. Na to musíme nastavit hlavy.