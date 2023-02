Tlak byl extrémní, jeden gól ale chyběl, litoval vítkovický útoční Dej

Co podle vás derby rozhodlo?

Rozhodlo se to ve speciálních týmech. Přesilovek bylo hodně, Třinec v nich byl úspěšnější. I když se to na tréninku piluje každý den, je to o tom, jak se to trefí. Nám to vyšlo jednou. Tyhle momenty rozhodují zápasy, klíčové to bude v play off a my to musíme zlepšit.

Hráči Třince vám taky spoustu střeleckých pokusů zblokovali, konkrétně 36 střel.

Třinec je tím známý, hodně blokují. Takhle to hrají dlouho, tak vyhráli tituly. Když se budeme tak tlačit ke střelbě jako ve třetí třetině, tak už nezblokují vše. Druhý gól nám ale nepadl, takový je hokej.

Ve třech domácích zápasech v řadě jste získali jediný bod a čeká vás sváteční páteční bitva se Spartou. V jakém rozpoložení do ní půjdete?

Musíme se odpíchnout od toho, jak jsme hráli třetí třetinu proti Třinci. Pokud budeme takhle hrát i příště, nemusíme se bát.