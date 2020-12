Třinec se pomalu loučí s Kořenářem, v brance ho nahradí Kacetl

19:15

Ondřej Kacetl bude do konce sezony působit v hokejovém Třinci. Třicetiletý gólman přichází do aktuálně nejlepšího týmu nejvyšší soutěže z první ligy, kde se mu dařilo v dresu Přerova. Oceláři počítají s tím, že Kacetl vytvoří dvojici s Jakubem Štěpánkem. Josef Kořenář by se totiž měl v brzké době vrátit do zámoří.