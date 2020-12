Olomoucký Konrád zastavil třinecké snajpry a slyšel: Vynikající zákroky!

Domácí nastoupili bez útočníka Filipa Zadiny, který se vydal po výpomoci slezskému mužstvu zpět do zámoří. Chyběl také útočník Lukáš Jašek plnící si své první reprezentační povinnosti na Channel One Cupu. Nenastoupili ani zranění útočníci Aron Chmielewski a Miloš Roman. Ve třetí útočné formaci hostí se poprvé v sezoně objevil jihlavský host a muž, který Olomouci pomáhal do extraligy, Matěj Pekr.

Vzájemný duel příliš mnoho hokejové krásy nenabídl. Kohoutům bylo jasné, že pouštět se do ofenzivní bitvy s lídrem tabulky by byla nejkratší cesta ke zkáze, a tak tentokrát vládly obrany.

„Bylo to klasické utkání s Olomoucí. Když se vám je nepovede zpočátku zlomit, tak urputně brání a je těžké se proti nim prosadit. Stojí vás to spoustu sil, protože vy se tlačíte, oni vyhazují. Je jednodušší kazit než tvořit. Ale hráli dobře, poctivě. Chtěli urvat body, a to se jim povedlo,“ prohlásil třinecký kouč Marek Zadina.

Za urputnou obranou Hanáků stál navíc jistý gólman Branislav Konrád, který zlikvidoval 35 střel a připsal si první nulu. I pro Oceláře to byla premiéra, nejproduktivnější útok ligy až v jedenadvacátém zápase narazil na muže s maskou, kterého ani jednou nepřekonali.

„Braňo měl vynikající zákroky, často jsme byli pod tlakem. Hráče musím pochválit za nezměrnou bojovnost. A díky tomu si myslím, že jsme si ten gól zasloužili,“ mínil Tomajko.

Trefu obstaral v 51. minutě úspěšnou dorážkou v přesilovce Jan Knotek. A hosté i s trochou štěstí přežili svých deset trestů. „My jsme si nepomohli ani v přesilových hrách. Kluci makali, pracovali velmi dobře, ale nebylo jim souzeno dát gól,“ litoval Zadina.