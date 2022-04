ONLINE: Startuje boj o extraligu. Kladno hraje s prvoligovou Jihlavou

Do roka a do dne. Oba týmy se spolu utkávají přesně rok od loňské finálové série první ligy, která se protáhla do sedmi zápasů a vítěze, tedy Kladno, posunula do nejvyšší soutěže.

„Víme, že to nebude vůbec jednoduché. To jsme zažili minulý rok, kdy jsme měli podobné mužstvo a hráli jsme s Jihlavou na sedm zápasů. Proti soupeři, který možná ani neměl takové ambice postoupit, když tam byla ta možnost, že ani nebudou mít zimní stadion. Ale málem to udělali. Počítám s tím, že to bude hrozně těžké. A je důležité, abychom byli připravení,“ sdělil majitel a zároveň útočník Rytířů Jaromír Jágr.

ONLINE: Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava První barážové utkání o extraligu sledujeme online

Kladenští se na klíčovou sérii mohli připravovat předlouhých 40 dní, však naposledy hráli soutěžní utkání 8. března proti Spartě. Během pauzy si sjednali alespoň dva přípravné duely s Kolínem a Liptovským Mikulášem. „Je to dlouhé. Asi za trest, že jsme na tom barážovém místě skončili, tak jsme museli čekat čtyřicet dní. Ale věřím, že se do toho rychle dostaneme a prodáme to, co jsme stihli natrénovat,“ uvedla jedna z osobností týmu, Tomáš Plekanec.

„Těžko říct, zda je to pro nás výhoda, my jsme už měsíc v zápasovém zápřahu, Kladno naopak je měsíc skoro bez zápasů, jenom trénují,“ přemýšlí nad danou situací kapitán Dukly Josef Skořepa.

Tým kolem něj měl co dělat ve čtvrtfinále Chance ligy s Přerovem, který vyřadil nejtěsnějším možným rozdílem 3:2 na zápasy. Pak si však Dukla poradila se Sokolovem (4:1) a po obratu finálové série i se Vsetínem (4:2) Teď jsou v pozici, kdy „mohou“ a proti extraligovému celku nebudou pod tlakem.

„Kladno má extraligový tým, úplně jiný, než mělo loni. My je budeme chtít co nejvíc potrápit, ne-li překvapit celou republiku,“ hlesl Skořepa, který čeká, že Rytíři se budou opírat zejména o zkušené duo Jágr–Plekanec. „Jsou to jistě top hráči, ale zároveň jen lidi jako my. Můžeme je potrápit, můžeme je i přehrát,“ říká odhodlaně.

Zmíněnou dvojici by mohl doplnit i veterán Jiří Burger. Kladenský asistent trenéra dříve jako skvělý útočník spojil většinu své kariéry s Vítkovicemi. V sezoně 2016/17 se pak vrátil do rodného Kladna, kde jako kapitán mužstva ukončil kariéru. Ve 44 letech je však připraven k pozoruhodnému comebacku. Naskočil i do přípravy s Liptovským Mikulášem.

„Myslím, že se proklíná,“ řehtal se Burgerovi Plekanec. „Ale je to super. Pravidla jsou nějak nastavená, hráčů tolik nemáme... Kdyby se někdo zranil, tak když Jirku vidím na tréninku, úplně v klidu by zvládnul i ty zápasy. Je super, že se k tomu odhodlal a že má tak velké srdce, aby se na to postavil, a když bude nejhůř, tak nám pomohl,“ ocenil.

Jihlavští pak hráli extraligu naposledy před pěti lety, leč hned zase spadli. Od té chvíle se marně snaží probojovat zpět. „Cíl ještě není splněn, je jasně daný a těšíme se na Kladno. Na skvělé zápasy, na skvělou atmosféru. Věřím, že v Chomutově i tady u nás zase bude velká návštěvnost a bude to stát za to,“ doufá útočník Filip Seman.