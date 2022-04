Plekanec, Kubík, gól. Evergreen Rytířů funguje: Pleki ty přihrávky střílí!

„Měl jsem myšlenku i na hattrick, ale ženeme se za týmovým úspěchem, ne úspěchem jedné lajny nebo jednoho hráče,“ řekl třiadvacetiletý útočník, nabuzený napěchovaným stadionem v chomutovském azylu: „Konečně přišel plný dům, letos poprvé, a fanoušci byli slyšet celý zápas. Snad to po sérii budeme moct s nimi oslavit.“

Už teď slavili dva Kubíkovy zásahy. První v přesilovce klasický, jakých dal letos kupu – kapitán Tomáš Plekanec mu nabil na druhý kruh a on puk zametl z první k tyčce. Druhý, vítězný padl rovněž v početní výhodě, ovšem tentokrát kladenský rodák kotouč ve vzduchu tečoval mimo dosah ruského brankáře Žukova.

„První gól? Trénujeme to pořád, Pleki to prostě vidí, parádně mě umí najít. Jak jsou v naší přesilovce rozhození, cpe puk na mě. A na mně je, abych ho jen trefil, protože pro gólmana je hrozně těžké se přesunout,“ líčí Kubík. „Možná nás má Žukov trošku načtené, takže je tam trošku dřív. Stalo se pak ve 3. třetině, že u tyčky byl, musíme to změnit a přijít s něčím novým.“

Možná to potřeba nebude, protože přesilovková souhra Plekanec–Kubík je sice už kladenským evergreenem, ale pořád účinná. „Ty Plekiho přihrávky jsou strašně prudké, takže není vůbec jednoduché je trefit. Adam se to naučil a hodně z toho těží. Když bude takhle pokračovat, má před sebou hodně velkou kariéru,“ věští Hlava, třetí člen elitní formace.

Úkol přeposlat přihrávku hvězdného Plekance na branku vnímá i Kubík jako jeden z náročnějších. „Ty nahrávky mají razanci. S Nikem Hlavou si děláme srandu, že Pleki po nás ty přihrávky střílí,“ zubí se Kubík. „Ale jakmile se to člověk naučí, dá se to. Jen nesmíte dát větší ránu než on nahrávku.“

Kladno se na úvodní barážový úspěch nadřelo, v přestřelce i prohrávalo.

„Jihlava je kompaktní, čekala na naše chyby, výborně je potrestala. Musíme se toho vyvarovat do příštího zápasu,“ apeluje Kubík před pondělní partií. „Dukla má kvalitní tým. Překvapilo nás, že byla v půlce prvoligové sezony v polovině tabulky, a teď s námi hraje baráž. Potrápila nás a myslím, že bude trápit dál, protože má svůj systém a dodržuje ho.“

Zatímco Rytíři přes čtyřicet dní pauzírovali, Jihlava se bila v prvoligovém play off. „My celý zápas bruslili ve vysokém tempu, docela jsme do nich bušili. Oni se výborně bránili, bylo vidět, že mají v nohách celé play off. Hráli trošku víc do obrany. Když budeme takhle hrát dál, budeme je přebruslovat,“ míní Kubík. Projeví se to už v zápase číslo 2?