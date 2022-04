Zase proti Jágrovi. Jihlava chce v baráži překvapit celé Česko

„Věřím tomu, že pokud budeme hrát naše maximum, měli bychom baráž uhrát,“ nechal se slyšet Jágr. „Na druhou stranu, co znamená maximum? Vypadneš na čtyřicet dní ze zápasového tempa, které těžko nahradíš jakýmkoli tréninkem,“ připomněl, že zatímco Jihlava hrála prvoligové play off, Rytíři byli téměř měsíc a půl bez pořádného zápasu.

Otázkou je, co bude v baráži výhoda. Zda pořádný zápřah, nebo naopak odpočinek a klid...

„Ten systém je úplně nesmyslný. Já si třeba vůbec neumím představit, co ti kluci během 43 dnů dělali. Jasně, měli tam nějaké přípravné zápasy, ale stejně... Proto si myslím, že výhoda by to měla být spíš pro nás, jsme rozehranější. Navíc nejsme pod takovým tlakem, my můžeme jen překvapit,“ zamýšlel se jednadvacetiletý jihlavský obránce Daniel Kowalczyk.

Jenže pravdou také je, že Dukla musela v rekordně krátkém čase po vítězství ve finálové sérii se Vsetínem (4:2) řešit i šrámy některých svých hráčů.

„Jsme víc dobití než unavení,“ přiznal útočník Tomáš Havránek. Zároveň však měli jihlavští hokejisté na toto téma zcela jasnou odpověď. „Každé vítězství vás neskutečně nabije, takže tohle bych neřešil,“ hlásil za celý tým Kowalczyk.

Jágr a Plekanec? Lidé jako my

Favoritem nadcházející barážové série hrané na čtyři vítězství by každopádně mělo být Kladno. A to nejen kvůli už zmiňovanému Jágrovi či dalšímu skvělému útočníkovi Tomáši Plekancovi.

„Ano, jsou to top hráči, ale pořád jsou to jen lidé jako my,“ vysvětloval kapitán Dukly Josef Skořepa. „Celkově má Kladno úplně jiný tým než loni – extraligový. I tak ho ale budeme chtít co nejvíc překvapit. Ne-li překvapit celou republiku,“ dodal čtyřicetiletý rodák z Nymburka, který na Vysočině působí už sedmou sezonu.

Hlavním znakem loňské série mezi Kladnem a Jihlavou bylo to, že se ani jednomu týmu nedařily domácí zápasy. Pokaždé vyhráli hosté. Tedy až na poslední sedmé utkání, v němž Rytíři zvítězili 5:2.

Kladenský útočník Jaromír Jágr pádí za pukem.

„Rozhodne, kdo bude hrát lépe a kdo bude dávat více gólů. To bude klíčové,“ měl jasno jihlavský útočník Filip Seman. „Věřím, že Kladno potrápíme. Musíme se hlavně soustředit se na svoji hru, dobře se připravit,“ dodal.

Výhodou pro oba týmy pak bude zcela jistě to, že na rozdíl od loňského covidového zákazu mohou na stadion už zase i diváci. A právě podpora víc než pěti tisíc fanoušků byla pro Duklu klíčová i v šestém finálovém souboji se Vsetínem.

„Konečně ukázali, jak se tady v Jihlavě umí fandit. A věřím, že ve čtvrtek a v pátek jich dorazí na Kladno ještě víc. Že to tady vyprodají,“ svěřil se s přáním Skořepa.

Otazník nad budoucností

První dva barážové duely se však odehrají na ledě soupeře, v tomto případě tedy v Chomutově, kde Kladno našlo kvůli rekonstrukci svého vlastního stadionu azyl.

A v podobné situaci se může ocitnout i Dukla. Tedy v případě, že v baráži uspěje. Také jihlavský stadion se totiž bude přestavovat a Dukla se na azylu dohodla s nedalekým Pelhřimovem. Jenže tam by se extraliga hrát nemohla.

„V Jindřichově Hradci by to ale šlo,“ zmínil první náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška (ODS), že má klub v záloze i další variantu.