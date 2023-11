Holešinský je zpět na ledě. Pardubice budou výzva, tuší před restartem extraligy

Společně s Petrem Zámorským vévodí slovenský reprezentant s třinácti body klubové statistice, když zapsal pět branek a osm asistencí. „Není to jen o mně, je to zásluha celého týmu,“ říká skromně hráč s devětaosmdesátkou na dresu.

Vinou zranění jste přišel o starty za slovenskou reprezentaci na Německém poháru, už jste v pořádku?

Poslední dva týdny mne trápilo zranění a musel jsem podstoupit určitý zákrok. Během pauzy jsem regeneroval, společně s fyzioterapeutem jsme na tom zapracovali a od začátku týdne jsem zpátky na ledě. Věřím, že bude všechno v pohodě.

Před pauzou se zdálo, že se Plzeň konečně nastartovala, vyhráli jste čtyři z pěti zápasů, ale pak se zase přestalo dařit. Co vás sráží?

Nedaří se nám hrát každý zápas tak, jak bychom chtěli. Chvíli hrajeme dobře, ale pak zas přijde výpadek a soupeř toho využije. V Budějovicích nám utkání absolutně nevyšlo, tam jsme úplně vyhořeli. Potom zápas s Karlovými Vary doma, kde jsme dotáhli dvoubrankové manko, ale hned na začátku prodloužení bohužel inkasovali a byl z toho jen bod. Na Spartě pak byla úplně tragická první třetina, kdy nás domácí totálně přestříleli. Musíme zapracovat na tom, abychom ty zápasy zvládali a po celé utkání si drželi svoji výkonnost.

Proč vám nevychází hlavně vstupy do zápasů?

Je to věc, o které často mluvíme v kabině. Těžko říct, proč se nám to nedaří. Každý z nás je profesionál a měl by se sám nějak mentálně připravit. Věřím tomu, že na další zápasy hned zpočátku nastavíme tempo a budeme ho držet po celé utkání.

Vám osobně se daří, pomohl i příchod Tima Söderlunda?

Vždycky když přijde hráč do nového prostředí, tak se chce ukázat. S tím mám i vlastní zkušenost, když jsem přicházel do Plzně. Dostali jsme nový impulz a určitě nám to pomohlo. Ale stále platí, že musíme pracovat jako tým a ukázat to v následujících zápasech.

Po pauze vás čekají hned v pátek Pardubice, vedoucí tým extraligy.

Určitě je to velká výzva, ale hrajeme doma a budeme chtít tento zápas zvládnout. Pardubice hrají ještě Ligu mistrů, to také může hrát svoji roli. Každý z nás k tomu musí přistoupit na sto procent, pak můžeme věřit v dobrý výsledek.

Potěšilo vás, že nejlepším hráčem měsíce října jste byl podle fanoušků právě vy?

Tohoto ocenění od fanoušků si hodně vážím. Ale bez spoluhráčů a také výborných gólmanů by to nebylo možné. Každý v týmu má svoji zásluhu na tom, že se dařilo právě mně. Takže to úplně neberu tak, že já jsem byl ten nejlepší hráč.