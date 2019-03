Sáhne po nás Vídeň, tuší před play off EBEL znojemský Němec

Ještě je ale čeká dohrát dlouhodobou fázi sezony, a to v pátek ve Villachu a v neděli doma s Innsbruckem.

Na tom, jak dopadnou, už nezáleží. Znojmo postupovou příčku ztratit nemůže, a která to bude, je jedno; v EBEL mají nejlepší týmy tabulky právo si soupeře do čtvrtfinále vybrat, ať je sedmý nebo osmý.

„Myslím si ale, že zápasy nebudeme chtít vypustit, to by od nás byla velká hloupost,“ namítá útočník Erik Němec, autor hattricku do sítě Dornbirnu. „Kdybychom upustili od hry, jakou hrajeme, těžko by se nám zase řemen nahazoval v play off. Nepotřebujeme upadnout do letargie, ale naopak udržovat svoje naladění a jet v něm dál,“ říká.

Není divu, že o svoji aktuální pohodu Orli nechtějí přijít. Z posledních osmi zápasů prohráli jen jeden. Povstali už se závěrem základní části a navázali na to v nadstavbové „spodní“ skupině.

Play off začne příští středu Před čtvrtfinále EBEL mají hokejisté Znojma jistotu, že na první duel pojedou ven. Vyřazovací soutěž začne příští středu, série se hrají na čtyři vítězství, ale na rozdíl od extraligy se pořadatelství střídají po každém zápase. Druhý duel čtvrtfinále tedy hostí Znojmo v pátek. Výběr soupeřů proběhne po odehrání nedělního posledního kola.

Svádělo by to k dojmu, že Znojmu víc vyhovovala hra proti soupeřům z dolní poloviny EBEL, ale tak jednoznačné to není. Při výkyvech, jaké Orli v sezoně měli, se vysvětlení naopak hledá hodně obtížně.

„Dvakrát jsme porazili Klagenfurt, který hraje top skupinu, vyhráli jsme ve Vídni, v Linci. To není o soupeřích, ale o tom, jak si nastavíme hlavu,“ soudí Němec. „Jestliže podceníme začátek, tak první čtyři top týmy mají hráče, kteří dokážou naše chyby potrestat, a hra se pak hned odvíjí jiným směrem.“

Tyhle trable však Znojmo v poslední době nemělo a kanonáda v Dornbirnu to jen podtrhla. Orli se rozjeli, přestože jim ze sestavy ze zdravotních důvodů vypadly do konce sezony opory Ryan Kujawinski a Anthony Luciani.

„Luci je jedním z našich nejlepších střelců. Teď to tam padalo, ale teprve se uvidí, jestli se nám ho podařilo nahradit,“ váhá Němec při zmínce o autorovi 23 gólů. „Pořád máme solidní kluky do střelby. Marek Kalus (28 gólů) nebo Petr Mrázek (15 gólů) taky umí dát gól,“ pátrá v soupisce.

U Kujawinského byl odlet do zámoří ze zdravotních důvodů o to prekérnější, že silný centr dorazil do Znojma až během sezony a Orly výrazně pozvedl. „Byl všude. Super hrál defenzivně, uměl i vepředu. Spolehlivý centr. Nahradit se úplně nedá, ale někteří kluci převzali zodpovědnost. Teď je na jeho místě Radim Matuš a dozadu hraje parádně,“ sleduje 25letý hokejista.

Jeho střelecké konto po hattricku narostlo na 13 branek. V minulé sezoně jich nastřílel 16, což byl jeho nejvyšší počet za sezonu v seniorském hokeji.

„Nastavil jsem si to tak, že se chci soustředit na detaily, které rozhodují, a ne vstupovat do zápasu s tím, že musím dát vždycky hattrick. Snad mě to hodí do pohody a pomůžu mužstvu produktivitou, protože hráč do defenzivy moc nejsem,“ usmívá se Němec.

V neděli bude spolu s ostatními Orly sledovat, kdo ze silných si Znojmo vybere do play off. „Myslím si, že po nás sáhne Vídeň. To by bylo vyhecované, třeba by nás chtěli rozsekat. Hlavně ne Bolzano, tam bychom zas jeli daleko jak na dovolenou,“ přeje si Němec.

Pozici člena týmu, který si někdo jiný schválně vybere pro vzájemný souboj, zažije poprvé. „Myslím si, že nás to nahecuje. Když nás chcete, tak pojďte,“ očekává útočník Znojma. „Třeba nás ale nebude chtít nikdo a na někoho prostě zbydeme. Jsme tak nevyzpytatelní, že dovedeme porazit každého,“ doufá.