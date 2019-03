Jste naše předměstí, slyší znojemští hokejisté před čtvrtfinále s Vídní

Během listopadového zápasu ve Vídni rozčílil trenér znojemských hokejistů Miroslav Fryčer domácí celek tím, že si za rozhodnutého stavu 7:3 vybral řádný oddechový čas. Od vedení EBEL dostal pokutu a varování, že tyhle manýry, brané jako pokus o zesměšnění soupeře, si má příště odpustit.

„O nic nešlo, domácí si zrovna procházeli těžkou výsledkovou krizí, byla z nich cítit nervozita. Mezi mnou a Vídní nic osobního není,“ ohlíží se Fryčer za incidentem, který ho tehdy víc pobavil než rozladil. „Nikdy mi nikdo nekázal, do jakého stavu si time out můžu vzít a od jakého už ne. Až teď,“ žasl bývalý reprezentant.

Ve středu Fryčer na stejné střídačce, ze které před čtyřmi měsíci dovedl Orly k drtivé výhře 9:3, stane znovu. Znojmo hraje ve Vídni první zápas čtvrtfinále EBEL a bez ohledu na epizodní problém jsou emoce vyšponované opět na maximum.

Větší zápas pro Znojmo v mezinárodní soutěži není. Vídeň je doslova za rohem, jde o derby, navíc je vítězem dlouhodobé části soutěže, který si Orly do vyřazovací části v duchu systému EBEL vybral.

„Tohle jsou zápasy z kategorie největších. Sparta - Slavia, Sparta - Brno, Vítkovice - Třinec... až do takových rozměrů bych šel. My jsme pro Vídeň jejich předměstí, tak nám říkají, ocejchovali nás tak. Zkusíme je z té jejich hrušky setřást,“ těší se Fryčer. Už v pondělí odpoledne, dva dny před prvním duelem série, hlásil: „Na hráčích vidím, jak tím žijí. Čekají nás narvané stadiony, bude to paráda, zajímavý hokej.“

Jako favorit do bitvy na čtyři vítězství půjde soupeř. Výhra 9:3 byla pro Znojmo jedinou během celé sezony, další tři derby vyhrála Vídeň - 5:2, 3:0 a 7:5.

Poté, co se v neděli dohrála dlouhodobá část, její zástupci v přímém přenosu využili práva první volby soupeře a oznámili: „Chceme Znojmo.“

Fryčer čeká okamžitý tlak

Trenér Znojma je v roli cíleně vybrané „kořisti“ poprvé. „Před mnoha play off jsem zažil hodně spekulací, kdo nás chce, kdo ne, kdo na koho jde. Vždycky to nakonec určila tabulka. Tady vlastně taky; my jsme byli osmí, Vídeň první, takhle by se naše dvojice spárovala i v běžném režimu nasazování. První chodí na osmého automaticky. Je to poprvé, co si můj tým někdo vybíral, ale je mi to docela jedno,“ mávl rukou Fryčer.

Znojmo přišli povzbudit legendární bratři Šťastní Cenné podpory se krátce před vstupem do play off dostalo hokejistům Znojma od legendárních bratří Šťastných. Velké persony československého hokeje Peter, Anton a Vlado Šťastní vhodili společně úvodní buly nedělního zápasu Znojma proti Innsbrucku a zároveň Orly navštívili v jejich šatně. „Povídali nám o tom, jak se máme chovat v play off a abychom si užívali každou minutu na ledě. Je pro nás čest podat si s takovými lidmi ruku. Klobouk dolů. Všichni k těmto hráčům máme obrovský respekt. Jsme moc vděční za to, že nás přišli podpořit,“ pravil znojemský útočník Nicolas Hlava.

Jediným ohledem, na kterém mu před vytvořením čtvrtfinálových dvojic záleželo víc, byla dojezdová vzdálenost za soupeřem. V EBEL se pořadatelství střídá po každém utkání, ne po dvou jako v extralize, a „vyfasovat“ italské Bolzano bylo proto velkým strašákem. Obden by hráči seděli deset hodin v autobuse.

Do Vídně nebude Znojmo jezdit den dopředu, jak je v play off obvyklé. Mužstvo se v úterý večer sešlo na hotelu, aby mělo klid, ale na zápas vyrazí až ve středu. Hraje se od 19.15.

Orlům budou na začátku série chybět útočníci Jan Bulín a Anthony Luciani a obránce Patrik Parkkonen.

„Vídeň hraje agresivní forčeking a rychlý hokej, ale nehraje zákeřně. Pochybuji, že by najednou obrátila a chtěla to řezat. Svůj hokej hraje velice dobře, nemá důvod ho měnit. Čekám od ní veliký tlak, že po nás od začátku půjdou. My musíme být chytří, semknutí a obětaví. Nemůžeme se s nimi pustit na 60 minut na ostří nože,“ zamýšlí se Fryčer.