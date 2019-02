Znojmo se zatím nepřihlásilo do EBEL, s vedením ligy má finanční spory

Podle prohlášení na klubovém webu jsou důvodem „nerovné finanční vztahy vedení ligy vůči klubu“.

„Dále však probíhají intenzivní jednání s vedením soutěže o narovnání nerovností, a to zejména v oblasti finančních vztahů ligy vůči našemu klubu, tak aby byly zajištěny rovné podmínky účasti v lize pro všechny týmy,“ uvedl klub s tím, že je připraven se do EBEL ligy přihlásit dodatečně.

Moravský klub opustil české soutěže po sezoně 2010/11, v níž hrál první ligu. V EBEL lize hraje osmou sezonu. Nejlepších výsledků dosáhli Orli v roce 2016, kdy skončili v základní části třetí a poté postoupili do finále play off, ve kterém prohráli se Salcburkem.

Znojmo na svém webu naznačilo, že v případě, že se nezlepší jeho vztahy s vedením soutěže, je připraveno začlenit se zpět do soutěží pod hlavičkou Českého svazu ledního hokeje.

To však nebude jednoduché. Pokud neodkoupí licenci od některého z týmů, mělo by se zapojit do krajské soutěže, nebo by muselo dostat výjimku od výkonného výboru hokejového svazu. „Neznáme ale z minulosti žádný případ, že by výkonný výbor takovou výjimku řešil a vyhověl jí,“ uvedl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund pro Deník.