Pád druholigového hokeje v Moravských Budějovicích. Využije licenci Znojmo?

Klubový šéf: Teď už jsem nešel vyjednávat O svém rozhodnutí říká, že „únava materiálu“ dosáhla takového stavu, že už si nedokázal představit, že by na podzim zahajoval další sezonu. Dlouholetý šéf hokejového klubu z Moravských Budějovic a místní podnikatel Zdeněk Stojánek prodal druholigovou licenci. „To je pravda, dokonce už je i zaplacená,“ hlásil. Jinými slovy, ten krok už je nevratný?

Ano, mluvil jsem o něm už delší dobu. Nikdo nemládneme. Starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka vám prý nabízel, že by město přispělo podstatně větší částkou peněz než doposud...

Pan starosta se jen snažil chytat kočku za ocas. Já chápu, že to není jednoduché, protože ne všichni stojí o to, aby se hokej ve městě hrál. Raději by opravenou fasádu na baráku za městské peníze. Ale stejně si myslím, že bylo v minulosti dost času to nějak narovnat. Měli jsme nejmenší podporu ze všech týmů v celé druhé lize. Takže nabídka přišla pozdě...

Byl jsem za ním předtím několikrát. Říkal jsem mu mockrát, že se mi zdá podpora ze strany města neadekvátní úrovni soutěže a práci, kterou pro město děláme. On se o tom ale nikdy nechtěl bavit. Teď už jsem nešel vyjednávat. Je pravda, že jste licenci prodal do Znojma?

To vám nepotvrdím. Znamená vámi prezentovaná „únava materiálu“ i to, že už vás nebavilo vyjednávat s hokejovým svazem a týmy z vyšších soutěží?

Tak to je. Mně se nezprotivil hokej jako takový, pořád ho mám rád. Je to nádherný sport. Ale ztratil jsem motivaci právě kvůli vyjednáváním s činovníky. Jsem zvyklý jednat věcně, na rovinu, ovšem tato jednání se mi kolikrát zdála nečestná. Mám pocit, že hokejové prostředí u nás je čím dál horší. Mluvíme teď i o případu gólmana Pavla Jekela, kterého si Kometa Brno v lednu stáhla?

To už je jen taková tečka, kdy si řeknete: Udělal jsem dobře. Někdo vám slíbí, že Pavel u nás bude dokonce sezony, a najednou si ho sebere. Půl roku se snažíte a pak tohle. Přitom od té doby Pavel zachytal snad jeden nebo dva zápasy. Takže se pak ptáte, komu tohle co přineslo. Hráčům a trenérovi už jste oznámil, že je konec?

Jo, vědí to. Říkali, že i tak budou hrát v play off naplno. A já svou práci taky udělám. Tak, jako by to nikdy nemělo skončit.