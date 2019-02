Ego musí stranou, velí kouč Fryčer. Znojmo sází na týmovou souhru

Příznivcům se však ani nelze divit, že spřádají teorie o tom, co stojí za prokletím orlího hnízda. Znojemské domácí soužení totiž nemá obdoby, páteční triumf 5:2 nad Salcburkem byl první po téměř dvou měsících. Před ním Orli šestkrát za sebou ze svého stadionu odešli poraženi.

„Za mých pětadvacet let trénování jsem tohle nezažil,“ pravil trenér Miroslav Fryčer. „I pro mě je to poprvé. Maximálně si pamatuju, že když jsme doma prohrávali v juniorce, tak jsme si balili věci, abychom si připadali, že jedeme někam ven,“ přidal Lattner.

Zatímco doma Orli v právě skončené základní části EBEL urvali 26 bodů, zvenku jich včetně nedělního nářezu 11:2 v Záhřebu přivezli 36.

„Od prvopočátku tvrdím, že to je o hlavách a o tom, jak se hráči k zápasu postaví. Venku hrajeme dobře, jednoduše a jako mančaft. Doma má určitě vliv podvědomí, že to půjde nějakým způsobem samo,“ míní Fryčer.

„Venku jsme možná trošku zataženější a tolik neriskujeme. Doma je na nás, abychom hru tvořili, a z toho pramení chyby,“ sděluje Lattner. „Zaplaťpánbůh, že jsme to konečně prolomili. Pro naše sebevědomí je to určitě plus,“ upíná se k úspěchu proti Salcburku.

Ten přišel v pravý čas, příští týden totiž startuje nadstavbová skupina, v níž se Znojmo bude prát o účast v play off. Z pěti týmů si vyřazovací boje zajistí dva, Orli do rozhodující části sezony vstupují právě z druhé pozice.

„Teď už to individuálně nejde, už to platí jenom týmově. Ego musí jít stranou. Když chcete něco uhrát v play off nebo v této fázi, tak musíte myslet v prvé řadě na mančaft, ne na svoje body. Myslím, že kluci si to uvědomují a půjdou takovým způsobem pořád dál,“ oznamuje Fryčer. „V koutku duše mám naději, že tato fáze by měla být pro každého hokejistu tím, proč celou sezonu trénuje a hraje. To jsou zápasy, které mají každého hokejistu motivovat a dávat mu ještě větší energii. Hráč už se nedívá vlevo vpravo, jestli má bolest nebo mu nejdou nohy. Už jede na adrenalin.“

Zatímco před třemi lety Orli dolétli až do finále, loni jim play off uniklo. „Nám i fanouškům už to chybí. A myslím, že do play off patříme, že jsme lepší než třeba Villach. Je to jenom o nás a podřídíme tomu všechno,“ ujišťuje Lattner.