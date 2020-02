Češi jsou posedlí kritizováním. Já jsem na náš hokej pyšný, řekl Růžička

Před soupeřem i před českými fanoušky. Uznal ohromnou sílu Frölundy, nyní už čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů. Uznal chyby vlastního mužstva. Ale také uznal kvalitu českého hokeje, který je podle něj pod zbytečně přísnou kritikou.

Finálová prohra... Jak ji zhodnotit?

Měli jsme vynikající vstup do zápasu, jenže v závěru první třetiny jsme dostali kvůli vyloučeným hráčům tři rychlé góly. I když byly z našeho pohledu nešťastné. Frölunda má hodně dobré přesilovky, ukázala sílu. Není náhoda, že Ligu mistrů vyhrála už počtvrté.

Tahle pasáž rozhodla, že?

Zbytek utkání kontrolovali, ale pořád jsme šance měli. Jenže hokej je nevyzpytatelný, oni taky nejdřív nic neměli a najednou dali tři góly.

Zato vám se početní výhody nedařily.

Až na tu první jsme je hráli špatně. V tom byl mezi týmy největší rozdíl. Všichni si přáli jim pohár vzít, na druhou stranu chci hráčům poděkovat. Makali, dřeli. A co bylo fantastické? Diváci. Zase jsme ukázali, že jsme hokejový národ.

Televizní kamery vás zachytily, jak v první třetině hráče za stavu 1:0 uklidňujete. Bylo to potřeba?

No, to je právě takové vachrlaté. Dali jsme gól, byli v euforii. Mně se zdálo, že jsme začali malinko bláznit. A Frölunda je zkušené mužstvo, trochu jsem čekal, že vystrčí růžky. Škoda těch našich zbytečných oslabení.

Naznačila hradecká cesta Ligou mistrů něco o českém hokeji?

Tvrdím jedno, jsem za český hokej a české hráče hrozně rád. Stojím si za tím, že jsou Češi hrozně podceňovaní. Tohle byl asi nejlepší zápas v Evropě a my můžeme být na naše hráče pyšní. Vždyť někteří naši mladíci nemají skoro žádné zkušenosti a museli tu hrát před tolika diváky. Ti je dost tlačili.

Podceňují se Češi sami, nebo to jde ze světa?

Já si právě myslím, že to je z naší strany. Něco se nám nepovede a jsme hrozně kritičtí. Doslova posedlí, že je všechno špatně! Nemyslím si, že to je výborné, ale není to ani tak hrozné, jak se píše. Jak tvrdí novináři.

Myslíte, že svět vidí český hokej lépe než sami Češi?

Nevím. To je dobrá otázka třeba tady pro Švédy. Podívejte se, porazili jsme Mannheim, Zug, Djurgaarden. To jsou velké kluby. Podle mě musí svět říct, jak na tom český hokej je. Co mám zkušenost já, kamkoliv jsem přijel, náš nároďák byl braný tak, že máme dobré hokejisty.