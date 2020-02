Extraliga přišla kvůli slabým výkonům o jedno místo v Lize mistrů

Dosud přitom platilo, že česká nejvyšší soutěž posílá do evropského měření celky čtyři. Aby to tak zůstalo, musel by Hradec Králové v úterním finále porazit švédskou Frölundu v základní hrací době. Prohrál však 1:3.

Co to znamená? Extraliga se propadla ze čtvrtého místa na páté. Do Ligy mistrů se proto příští ročník podívá jen mistr, vítěz a druhý tým základní části (případně třetí, pakliže extraligový titul vyhraje první či druhý tým po základní části).

Hodnocení evropských soutěží dle působení v Lize mistrů:

švédská liga - 249 bodů švýcarská liga - 226 bodů německá liga - 217 bodů finská liga - 212 bodů česká liga - 210 bodů rakouská liga (EBEL) - 192 bodů Od sedmého místa a dál jsou soutěže z Běloruska, Velké Británie, Francie, Slovenska, Norska, Polska a Dánska, ty o více účastníků v soutěži nebojují, protože nepatří mezi zakládací členy.

Propad české extraligy na páté místo je i důsledkem nevelké ochoty českých klubů v Lize mistrů působit, protože jim způsobuje především starosti, navyšuje náklady, přidává v cestování a ubírá na odpočinku. Jak vysvětlil pro MF DNES hradecký šéf Miroslav Schön, aby byla Liga mistrů pro jeho klub zisková, musel by ji vyhrát.

V takovém případě by do hradecké kasy přiteklo 425 tisíc eur, kvůli prohře získal 265 tisíc eur (z toho musí 50 tisíc poslat Frölundě jako povinnou kompenzaci za pořádání finále).

Rozhodující koeficient se počítá za poslední čtyři sezony, přičemž hodnota získaných bodů v té nejstarší sezoně (v tomto případě v ročníku 2016/17) je pouze 25% vůči právě skončené.

V sezoně 2016/17 reprezentovaly českou extraligu tyto kluby: Liberec, Pardubice, Sparta, Plzeň, Mladá Boleslav a Vítkovice. Pražský klub došel až do finále (prohrál s Frölundou), Vítkovice nepřešly čtvrtfinále, v osmifinále vyřadily Liberec. Mezi nejlepších třicet dva týmů postoupila ještě Plzeň, Boleslav a Pardubice skončily ve skupině. Kluby v této sezoně získaly 85 bodů, do současného koeficientu se počítá 25 procent, tedy 21 bodů.

V sezoně 2017/18 reprezentovaly českou extraligu tyto kluby: Kometa, Liberec, Třinec a Hradec. Liberec a Třinec došly až do semifinále, Kometa do čtvrtfinále. Hradec nepostoupil ze skupiny. Kluby v této sezoně získaly 95 bodů, do současného koeficientu se počítá 50 procent, tedy 48 bodů.

V sezoně 2018/19 reprezentovaly českou extraligu tyto kluby: Kometa, Plzeň, Hradec a Třinec. Do semifinále se dostala Plzeň a do čtvrtfinále Kometa. Hradec ani Třinec ze skupiny nepostoupily. Kluby v této sezoně získaly 75 bodů, do současného koeficientu se počítá 75 procent, tedy 56 bodů.

A v právě probíhající sezoně to byly Třinec, Liberec, Plzeň a Hradec. Ten neuspěl ve finále, v osmifinále skončila Plzeň. Třinec ani Liberec ze skupiny nepostoupily. Kluby v této sezoně získaly 85 bodů, do současného koeficientu se počítá plných 100 procent.

A jak se boduje do koeficientu? Ve skupinové fázi získá klub za výhru v základní hrací době tři body, za výhru v nastavení dva body, za prohru v nastavení bod. V play off získá tým tři body do koeficientu za výhru v základní hrací době nebo bod za remízu. Kromě toho každý tým získává bod za každý postup v play off.

Následné číslo za sezonu vzejde, když se celkový počet získaných bodů klubů reprezentujících danou ligu vydělí celkovým počtem odehraných zápasů.

V extralize hraje zhruba deset zápasů před koncem základní části o místo v Lize mistrů vedoucí Liberec, druhá Sparta, třetí Plzeň, čtvrtý Třinec, pátá Mladá Boleslav a šestá Kometa.

Podívejte se na video, které vám vysvětlí, jak se počítá koeficient v hokejové Lize mistrů: