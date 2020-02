Koukal po Lize mistrů: Pro druhé místo to nehraju, chtěl jsem pohár

Východočechy přehrál 3:1 a pohár z této evropské soutěže zvedl nad hlavu už počtvrté.



O vítězství rozhodl švédský klub na konci první třetiny, kdy se trefil v rozmezí 172 vteřin hned třikrát. „Byla to naše blbost. Štve mě, že nám tam napadaly takové brambory,“ řekl zklamaný Koukal, mistr světa z roku 2010.



Frölunda zvítězila ve finále zaslouženě, souhlasíte?

Je to tak, v první třetině odskočila a kontrolovala zápas až do konce. Nám se klasicky nevedly přesilovky, které by v takových chvílích měly pomáhat a trošku nás nakopnout zpět do zápasu.

Co tedy rozhodlo?

Rozhodla jejich zkušenost a právě naše nemohoucnost v přesilovkách. To můžeme rovnou říct rozhodčím, ať to zruší a můžeme hrát pět na pět, protože nás to možná ještě víc sundá, než nakopne.

Neprojevilo se na vaší hře a zejména v přesilovkách, že jste nemohli nastoupit v plné síle?

To si nemyslím. Koncem přestupového období přišli noví kluci, ale ty pravidla jsou stejný pro všechny, je určitý počet míst na soupisce, my jsme je zaplnili, takže bych v tom neviděl problém.

Co jste říkal na fanoušky?

Byli opravdu skvělí. Dopředu jsme věděli, že je o finále obrovský zájem. O to víc nás to mrzí.

Kromě závěru první třetiny, kdy jste dostali tři slepené góly, to ale nebylo špatné utkání.

Dokázali jsme si, že když se na hru soustředíme celých 60 minut, dokážeme hrát dobré zápasy se všemi. Na to musíme teď navázat i v lize.

Frölunda rozhodla o výsledku právě na konci první části třemi góly.

Štve mě, že to byly takový brambory, co jsme dostali. Kdyby to tam vymetl aspoň do víka, tak si člověk řekne dobrý, ale byly to haluze. My jsme se k tomu ani nedostali, abychom takový gól dali. Tím nechci snižovat jejich obrovskou kvalitu. Kdyby to bylo pouze o gól, tak se s tím dalo něco dělat, ale oni si to s přehledem hlídali, hráli skvěle a nepustili nás k ničemu.

Vy jste v zápase otevřel skóre, těší vás alespoň ten gól?

Je pěkný, že jsem dal gól, ale ten je pro celý tým a že bych tady skákal radostí, když se prohrálo, to určitě ne. Já jsem to chtěl vyhrát. Pro druhý místo to nehraju. Chtěl jsem ten pohár a ne, že dostaneme nějakou stříbrnou medaili. To je možná hezký, že se s ní vyfotíme, ale já si myslím, že všichni jsme to hráli jenom pro zlato a je to pro mě obrovské zklamání. Navíc jsme finále rozehráli dobře, kdybychom hned prohrávali, tak asi nic neřeknu. Bohužel nejsme schopní si to pohlídat, abychom nedostali nějaký laciný gól. Už v derby s Pardubicemi jsme to nedokázali. Čtyři a tři góly doma jsou moc.

Jak těžké to bylo v závěru na psychiku, když jste se snažili dostat do tlaku, ale soupeř vás do něj prostě nepustil?

Člověk se snaží být pozitivní, snaží se dostat do tlaku, šance, ale v závěru jsme bohužel začali trochu psychicky odpadávat. Ještě čtyři minuty do konce zápasu jsme hráli oslabení, to už člověk vidí, že je to těžký. Myslím, že všichni věřili do poslední minuty. Bohužel nic se nepovedlo.

Říkal jste, že se na druhé místo nehraje, ale přece jen jste druzí v Evropě. To nezní špatně.

Já nevím. Ve výsledku jsme jenom finalisté. Já jsem soutěživý typ a chci vždycky vyhrát. Třetí tým na mistrovství světa se raduje a druhý tým je zklamaný, za mě to takhle je. Samozřejmě s odstupem času to třeba ocením pozitivně, že jsme v play off hráli dobrý hokej. Finále jsme však nezvládli.