Fantastický soupeř, finále otevřelo klukům oči, myslí si Smoleňák

Frölunda zaspala začátek, dovolila Hradci, aby brzy využil přesilovou hru. Ještě do první přestávky ale stav třemi slepenými góly otočila. A pak už změnu skóre nedovolila.

Výbornou obranou, aktivním napadáním a skvělým neprostupným systémem držela české mužstvo daleko od vlastního brankáře Johana Mattssona. „Vyhráli zaslouženě,“ tvrdí Smoleňák.

Dalo se s tím za stavu 1:3 vůbec něco dělat?

V závěru první třetiny jsme dostali docela velkou facku. Taky jsme udělali nesmyslná vyloučení, přitom začátek zápasu jsme měli dobrý. Ale ruku na srdce, Frölunda hrála fantasticky, kontrolovala hru a bylo těžké proti ní hrát. Neměli jsme ani moc gólových šancí.

Co byste vyzdvihl?

Nechyběla nám snaha a bojovnost. Bohužel jsme toho dopředu moc neukázali a vzadu jsme nechali pár okýnek.

Co vám řekli trenéři?

Moc toho říkat nemuseli, my sami ty chyby vidíme. Ano, chvíli jsme byli opaření, proti Frölundě nemůžete ani na pár minut vypnout, nám se to stalo. Oni pak hráli chytře, neriskovali. Jsou zkušení.

Zařadíte někam tenhle zápas?

Abych se přiznal, tak vůbec nikam. Kdybychom vyhráli, tak určitě hodně vysoko, ale teď mě celý průběh utkání mrzí. Padesát minut byli lepší, my se jim nevyrovnali. Zároveň jsem na kluky hrdý, kam jsme to dotáhli. Náš hokej z toho může v budoucnu těžit. Spoustě klukům se otevřely oči, jak hokej vypadá, když se maká. Doceníme to časem.

Mluvíte zároveň hrdě i zklamaně.

Spíš jsem zklamaný, ale mám radost, jak jsme Ligu mistrů odehráli.

Za vydatné podpory fanoušků.

To se vůbec nemusíme bavit, jsou výborní. Kdyby byla hala větší, přijdou další. Vážím si toho, protože nás podporují i v horších časech.