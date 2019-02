Bizarní gól: jak hokejový Slovan Bratislava potkal další trapas

Když do dna, tak do dna. Jako by těch ostud a trapasů nebylo dost, hokejový Slovan Bratislava teď potkalo další faux pas. Klub dohrává sezonu s osmnáctiletým brankářem Michalem Vojvodou, který hned dostal sedmibrankovou nálož. A pustil jeden bizarní gól: vyhození soupeře přes celé hřiště při oslabení.

Mladičký gólman Slovanu prožívá krutý start kariéry v dospělém hokeji. Jedničkou se stal po odchodu Marka Čiliaka do Komety a pondělním zkratu Jakuba Štěpánka, jenž dostal za atak na rozhodčího stopku na pět zápasů. Klub byl proto nucený při utkání na ledě Jokeritu Helsinky poslat do brankářské výstroje útočníka Casey Baileyho a do boje tím pádem vyrazit pouze s patnácti hráči do pole. Následoval logický výsledek: finský celek zvítězil jednoznačně 7:1. Poslední gól dal necelé dvě minuty před koncem při vlastním oslabení. Domácí obránce Oliver Lauridsen jen nevinně nahazoval puk téměř od hrazení za vlastní brankou. Zdeprimovaný a vystresovaný Vojvoda, jenž do té doby inkasoval šestkrát a chytal s vědomím, že musí vydržet až do konce, zazmatkoval. Letící puk před ním skočil a ostuda byla na světě. Vojvoda nakonec duel dochytal s bilancí 28 střel a 7 gólů. V pátek ho čeká ještě poslední duel sezony v Soči. Fanoušci si už přejí, aby byl konec. Podobně to jistě cítí i hráči včetně hlavního trenéra Vladimíra Országha. „Jokerit potvrdil, že patří mezi špičku KHL. Máme svoje problémy, s kterými bojujeme. Chlapci bojovali, ale na silného protivníka to nestačilo.“ Slovan má už dávno jisté, že skončí poslední v celé KHL, protože za celou sezonu, tedy 61 zápasů nasbíral jen 33 bodů. Jen v deseti utkáních přitom triufoval v základní hrací době.

