Dochytá sezonu útočník? Zoufalému Slovanu hrozí v závěru KHL ostuda

Další ročník, ve kterém byl Slovan v Kontinentální lize jen hokejovým komparzem, zakončí pátečním mačem v Soči. Tragikomická brankářská situace může nastat už ve středu proti finskému Jokeritu.

„Do zápasu v Helsinkách by měl v dresu Slovanu nastoupit jeden brankář, tři obranné dvojice a deset útočníků,“ vylíčil pro Sport.sk marketingový ředitel Slovanu Milan Vajda.

„Pokud by se, nedej bože, Vojvoda v zápase zranil nebo z jiných důvodů nemohl zápas dohrát, podle reglementu se musí někdo z hráčů uvedených v zápasové soupisce do 15 minut obléct do brankářské výstroje a nastoupit do brány,“ upřesnil Vajda.

„Trochu nezvyklá situace. Nečekal jsem, že zůstanu jediným gólmanem,“ prohodil na klubovém webu náctiletý debutant, který zbyl Slovanu jako jediný brankář s řádně podepsaným kontraktem pro KHL.

Jak to?

Předsezonní jednička Marek Čiliak byl součástí pravidelného výprodeje Slovanu před koncem přestupního období. Po nedávné reprezentační odmlce už čaruje za brněnskou Kometu v české extralize.

Flek slovenského reprezentanta měl do konce února trvale zaujmout jeho český konkurent Jakub Štěpánek. Jenže ten počátkem týdne předvedl zkrat, když v utkání proti Dinamu Riga švihl zlomenou hokejku na rozhodčího.

Disciplinárka napařila Štěpánkovi pětizápasový distanc, v brankovišti se ukáže mladíček Vojvoda a Slovan bude doufat, že nenastane pohroma.

Další sezona, další potíže

Patálie s maskovanými muži jen podtrhují mizérii a dlouhodobé strádání slovenského účastníka v rozlehlé soutěži. Slovanu dávno zmizela naděje na play off, účinkování zakončí jako nejhorší mančaft celé KHL a nic na tom nezmění ani dva poslední duely.

Klub dál tíží finanční potíže a opět se objevují zprávy, že na výplatách dluží i současným hráčům. Nezdařila se sázka na slovenského trenéra a „slovenštější jádro“ týmu, které mělo být základem pro reprezentaci na domácí mistrovství světa. A co hůř, po rozprodeji kádru navíc zbylo ze sestavy jen torzo.

Zbídačenému Slovanu se v sezoně průběžně snižovaly donedávna velmi slušné návštěvy. Na klub zanevřeli i věrnější fanoušci, kteří opakovaně spílají neschopnému vedení.

„Při podepisování smluv jsme věřili, že to bude jiné než poslední dva tři roky, kdy to nebylo ideální,“ pronesl kapitán Slovanu Michal Sersen po posledním domácím mači v sezoně. „Základem všeho je finančně stabilizovat klub. Věřím, že na tom vedení pracuje. Mrzelo by mě, kdyby se KHL v Bratislavě nehrála,“ dodal zkušený obránce.

Existenční starosti musí Slovan rozseknout do konce března, kdy má odeslat přihlášku do dalšího ročníku KHL.

Teď řeší akutnější starost - dohrát ten stávající. A pokud možno důstojně a bez ostudy.