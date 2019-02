Problémy s penězi nemá v hokejové KHL jen Slovan, tvrdí trenér Říha

Proč?

Když jsem byl ve Slovanu, tak mělo během jedné sezony obrovský problém osm klubů v lize. Jenže Rusové to berou trošku jinak. Tam to hráči neprezentujou jako ve Slovanu, kde kluci v kabině řešili, jestli budou hrát, nebo ne. V Rusku nedostali zaplaceno třeba půl roku, jenže tam to nikdo neřeší. Tam se každý bojí, aby ho nevyhnali. U nás si hráči víc dovolí, když mají pravdu.

Takže se nedá říct, že by byl Slovan v KHL nejchudší?

Nemyslím si, že by měl nejnižší rozpočet. Pár klubů je na tom ještě hůř.

Moc se neví, kdo vlastně Slovan financuje a s jakým přesně pracuje rozpočtem.

Když jsem tam byl já, tak jsme měli podepsanou smlouvu s odnoží ruské společností, která působila v Německu. Měli jsme s ní tříletou smlouvu. Jenže peníze stejně přicházely až na konci sezony, což bylo špatně. Kdyby je dali dřív, tak jsme se mohli daleko líp soustředit na hokej. Myslím, že to tam pokračuje stejně i teď.

Jak moc držel Slovan nad vodou neoblíbený Juraj Široký starší?

Hodně, stejně jako slovenský nároďák. Spousta lidí na něj nadává, ale díky němu byl hokej na nějaké úrovni. To, že do toho dneska už nechce dávat vlastní peníze, je pochopitelné. Už od toho dal ruce pryč a převzal to jeho syn.

Nemyslíte, že bylo riskantní dát klub ze Slovenska do KHL?

Riskantní bych neřekl. Vztahy s Ruskem má pan Široký velké, řekl bych, že vedou až někam k Putinovi. Rusáci mají Bratislavu rádi: je to blízko, je to levné, letiště je blízko, k tomu nádherný stadion a stejně krásný hotel hned vedle. Destinace je pro ně zajímavá, proto do toho chtěli nějakým způsobem investovat. Ale je prostě nezajímá, že by se peníze měly připravit před sezonou.

Myslel jsem to právě z ekonomického hlediska. Nebylo bláhové myslet si, že lze na Slovensku utáhnout KHL?

To jo. Muselo by se do toho angažovat i město a vláda. Pro ně je to podle mě také zajímavé, protože na hokej tam chodili nejvyšší politici, bývalý prezident tam chodí pořád. KHL je zajímavá pro Bratislavu i celkově pro Slovensko.

Miloš Říha v době, kdy trénoval Slovan Bratislava

Proč?

Kdyby se ve Slovanu udělal základ pro slovenskou reprezentaci a slovenští hráči by měli jistotu, tak nebudou nikam cestovat. Budou hrát doma. Vezmete, že bylo pořád vyprodáno, když Slovan trošku hrál. Jezdili tam lidi z Košic, Bystrice... A fandili tomu, protože vidět na vlastní oči Kovalčuka a Dacjuka. Zábava to byla, bylo by hodno se tím zabývat.



KHL netáhla finančně ani Praha.

I tam šlo o to, že se nedomluvili s ruskou stranou. Nebo se domluvili nějak špatně.

Začíná se spekulovat, jestli Slovan v KHL vůbec zůstane. Co myslíte?

Pro Slovan to nebude jednoduché. Když se vrátí do slovenské extraligy, tak jim všichni okamžitě naloží. Já to na Slovensku znám, tam se jim budou smát. Nebo budou muset postavit takové mužstvo, aby každému dávali 6:0 a zavřeli jim pusu.

„Jelikož Slováky trošku znám, tak návrat Slovanu do tamní extraligy dává větší smysl než EBEL. Tu by brali jako něco podřadného.“

Nebo se nabízí EBEL, rakouská soutěž, kde skončil Záhřeb a tudíž je tam volné místo.

Tam nechtějí, to je horská liga. Raději by k nám, do české extraligy.

Jenže v Česku není zájem. Opravdu vám přijde pro Slovan ze sportovního hlediska lepší, když by hrál slovenskou extraligu než EBEL?

Slovensko potřebuje vrátit Slovan do své ligy. Také jde o zájem diváků, protože na Slovan bude všude vyprodáno. Ono je potřeba zvážit, co bude nejlepší. Takhle se trápit v KHL nemá smysl. Zájem byl obrovský, ale už to opadá. A hráči tam už chodí podprůměrní, už to nemá úroveň jako na začátku.

Bylo by pro fanoušky Slovanu atraktivnější hrát slovenskou extraligu?

Já si myslím že jo. Lidi půjdou raději na Košice, Bystricu a Zvolen než na Bolzano. Na druhou stranu: kdyby v EBEL váleli a hráli nahoře, tak bude zájem také. Odvíjí se to od výsledků, ale jelikož Slováky trošku znám, tak návrat do tamní extraligy dává větší smysl než EBEL. Tu by brali jako něco podřadného. Oni jsou hrdý národ.