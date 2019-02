Tři miliony eur. Plus závazky z loňska. Slovan dluží, kam se podívá

Na povrch vyplula informace, že Slovan dluží městu Bratislava téměř milion eur za pronájem stadionu. Primátor Peter Bubla oznámil, že je ve hře i ukončení smlouvy se Slovanem a využití prostor na jiné akce.

„V podstatě je ve vzduchu hrozba, že když nezaplatí do prosince, tak jim stadion vezmou,“ říká Iveta Weiszová, slovenská novinářka, která se ekonomickou situací Slovanu dlouhodobě zabývá.

Ta také na webu sport24.sk vyčíslila celkovou sumu, kterou bratislavský celek za tuto sezonu dluží.

Podle jejích výpočtů jde o tři miliony eur. Nejvyšší částku klub dluží hráčům. Ti viděli poslední výplatu v polovině října, od té doby - tedy čtyři a půl měsíce - hrají zadarmo.

Kolik to dělá? Redakce iDNES.cz po konzultacích s několika experty došla k částce zhruba 1,5 milionu eur. Průměrný plat ve Slovanu dělá cca 15 až 20 tisíc eur měsíčně, tato suma se týká zhruba dvou třetin týmu. Zbytek jsou mladí hokejisté, jejichž plat se pohybuje v rozmezí od tří do pěti tisíc eur měsíčně.

Stadion Ondreje Nepely. Slovan dluží milion eur za nájemné.

„Někteří ovšem mají letos ale i méně,“ řekl iDNES.cz zdroj dobře obeznámený se situací. Zkušený obránce Ivan Švarný dodává: „Bavili jsme se s představiteli klubu, kteří nám řekli, že nám chybějící peníze vyplatí. Datum neznáme, ale věříme, že se to stane.“



Další zásadní položkou je cestování. Slovan za sezonu v KHL nalétá přibližně 55 tisíc kilometrů, k tomu je potřeba připočíst i ubytování v luxusních hotelech. Tady částka může hodně naskákat.

„Na druhou stranu to v KHL někdy funguje tak, že Slovan zaplatí hostujícím týmům ubytování v hotelu Hilton, jenž je přilepený hned u stadionu, a na oplátku dostane bydlení zdarma pří výjezdu ven,“ říká zdroj.

I tak Slovan musí za ubytování platit. Nic není zadarmo. Novinářka Weiszová zjistila, že klub neplní závazky v podstatě nikde. Dluží například i hosteskám a cheerleaderkám, jejichž rodiče se ozvali. Měsíčně jde zhruba o částku 10 tisíc eur. Podobně jsou na tom další zaměstnanci klubu.

Souhrnná suma 3 miliony eur se však týká pouze této sezony, Slovan kromě toho trápí i další dluhy z předchozího ročníku.

„O finančních problémech píšu od druhé sezony Slovanu v KHL, už tehdy neplnil své závazky. Tehdy to nikdo nebral vážně, ve městě vládla euforie. Problémy se táhnou, nabalují a rostou do neúnosných rozměrů. Nemyslím si, že je klub schopný v nové sezoně znovu hrát v KHL,“ říká Weiszová.

Nejen pro ni je záhadou, že vedení KHL dá Slovanu nakonec každý rok licenci, byť je zřejmé, že má velké ekonomické problémy. Vysvětlení lze hledat v politice.

Reprezentační kouč Miloš Říha, jenž Slovan v minulosti vedl, v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz řekl: „Rusáci mají Bratislavu rádi: je to blízko, je to levné, letiště je blízko, k tomu nádherný stadion a stejně krásný hotel hned vedle. Destinace je pro ně zajímavá.“

Možná proto vedení soutěže nakonec pokaždé přihmouří oči. Jenže to nepůjde donekonečna. Slovan se dostal na hranu, odkud už možná není cesty zpět. Shánění peněz je čím dál těžší, zvlášť když se od něj začínají odvracet fanoušci.

Klub má hodně pošramocenou pověst, hráči se do něj nehrnou, protože začínají mít obavy, zda uvidí nasmlouvané peníze. Předávají si mezi sebou informace a všichni vědí, že jsou běžné i pětiměsíční odmlky ve vyplácení mezd.

1,5 milionu eur dluží Slovan podle odhadů hráčům na výplatách. 1 milion eur aktuálně činí neuhrazené nájemné na stadionu Ondreje Nepely. 0,5 milionu eur jsou další závazky klubu (cestování, hotely, další mzdy...).

Bratislavský celek má přitom jeden z nejnižších rozpočtů (ne-li vůbec nejnižší) v KHL, který se pohybuje kolem 14 milionů eur. Jen pro porovnání: Petrohrad operuje se sumou 1,5 až 2 miliardy eur.

„Stejně jako v extralize má Slovan v létě zajištěnou zhruba polovinu rozpočtu a zbytek shání během ní. A situaci mu komplikuje ještě to, že nasmlouvaní partneři platí se zpožděním,“ popisuje další zdroj znalý poměrů ve Slovanu, který si nepřeje být jmenovaný.

I proto se už pár let hovoří o příchodu nového sponzora, který by měl situaci stabilizovat. „Říkali nám o něm i teď,“ tvrdí obránce Švarný. „Jeho jméno ale neznáme. Víc k tomu nemám co říct.“

Podle všeho jde o bublinu, která má uchlácholit věřitele. Slovan zatím padá níž a níž. Pokud nedokáže své dluhy uhradit, může to znamenat i bankrot - tedy definitivní konec.