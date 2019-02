Štěpánek dostal za extempore v Rize trest na pět zápasů

Štěpánek se ve 43. minutě provinil nejprve hrubostí, když udeřil do zad Brandona McMillana, jenž mu clonil na hranici brankoviště ve výhledu. Poté co vyjel z branky k rozhodčímu a řekl mu pár slov na znamení nesouhlasu, inkasoval vedle dvouminutového trestu i osobní desetiminutový. Jenže vzápětí zlostně odpálil ležící McMillanovu zlomenou hokejku směrem k sudímu a ta ho trefila do nohou.

Dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2010 putoval s trestem do konce zápasu předčasně do sprch. Štěpánkovi podle reglementu hrozila diskvalifikace až na deset zápasů, nakonec zůstalo u spodní hranice sazby. Slovan čekají v sezoně už jen dva zápasy, zbytek trestu se Štěpánkovi převede do příštího ročníku.

Duel dochytal osmnáctiletý Michal Vojvoda a při debutu v KHL třikrát inkasoval. Pro Slovan znamenala porážka s konečným výsledkem 0:5 jistotu, že obsadí poslední místo v tabulce celé ligy, jejíž základní část skončí v pátek.