Slovan na rozcestí. Když nesežene nového investora, v KHL skončí

Klub s novým investorem ze zahraničí, který by se měl stát majoritním vlastníkem, přitom jedná už pět měsíců. Zatím bez dohody. Není ani známo, o jakého investora jde.

„Myslím, že k dohodě dojde, slíbili to. Mají však určité vlastní problémy, které musí nejdříve vyřešit, potom se budou věnovat nám,“ říká výkonný viceprezident klubu Juraj Široký mladší.

Čas zbývá do konce března, kdy klub musí oznámit, zda v KHL bude pokračovat.

Bez finanční pomoci další sezonu v mezinárodní lize odmítá, dluhy za pronájem zimního stadionu a hráčům za tři měsíce se pohybují v milionech eur. I tak má údajně KHL dál trvající zájem, aby slovenský zástupce v lize zůstal.

„Vedení KHL čeká na to, jakého partnera a nového generálního manažera oznámíme. V březnu pojedeme do Moskvy vše vyřešit,“ doufá v pozitivní změnu Široký mladší.

Do jiné zahraniční ligy nepůjdeme, říká Široký

Dosud panuje v klubu čirá nespokojenost. Nejen po finanční stránce.

Patnáct vítězství ze 62 zápasů (a skóre 101:213) je nejhorší výsledek v sedmiletém období působení Slovanu v KHL.

Připomenout lze třeba dvojitý říjnový výprask, Slovan hostil výjimečně ve Vídni v rámci propagace KHL v Evropě dva špičkové kluby. Reklamu udělal přinejmenším zajímavou, s CSKA Moskva prohrál 0:9, s Petrohradem o dva dny později 0:7.

Na konci února zase pobavil v brankovišti. Osmnáctiletý Michal Vojvoda pustil za svá záda vyhozený kotouč přes celé hřiště během vlastní přesilové hry, záda mu navíc na střídačce kryl útočník Casey Bailey.

Bratislavský klub měl přitom plnit roli základního stavebního kamene pro slovenskou reprezentaci. Jak vidno - bez úspěchu. „Nepodařilo se nám poskládat kádr podle našich představ. Ještě v září jsme hledali do první řady čtyři hráče. Dotáhnout je se nám nepodařilo,“ přiznává sportovní ředitel Oldřich Štefl.

„Na osmdesát procent hráčů, které jsme chtěli, jsme neměli peníze. Hráči, které jsme získali, nebyli původně v první ani druhé vlně, o kterou jsme měli zájem,“ dokresluje zoufalé počínání klubu trenér Vladimír Országh.



Pokud bratislavský Slovan do konce března dohodu s novým investorem nepodepíše, po odchodu z KHL prý zánik nehrozí. Klub by hledal novou ligu. Široký uvedl, že budoucnost nikde v zahraničí (tedy ani v rakouské EBEL) nevidí. „Případná alternativa by za mě byla slovenská extraliga,“ dodává Široký.