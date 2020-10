Pro sen cokoliv. Dostál o cestě k NHL, finské vojně, mladících a covidu

V Tampere našel perfektní zázemí, podnětné klima, špičkovou soutěž i přítelkyni. K návštěvě rodných Bedřichovic u Brna nenahrávala ani zmatená koronavirová doba. „A pro sen jsem chtěl obětovat maximum,“ poví jeden z největších talentů českého hokeje.

Slušné vychování mu nedovolí o něm nahlas promluvit.

Sní o NHL. V Anaheimu je neochvějnou jedničkou Gibson, za ním se ale pro dvacetiletou naději otevírá slušná šance. Dostál se o ni vehementně hlásí. Už třetí sezonu je oporou klubu Ilves. Na jaře ho vyhlásili nejlepším gólmanem uznávané finské ligy. Skvostně načal i podzim - úspěšnost zákroků drží nad 95 procenty.

Kdo ví, zda se tak doma neukáže až v příštím roce už jako brankář NHL. „To o sobě nechci říkat,“ zabrzdí Dostál.

Proč?

Smlouvu s Anaheimem mám, ale k NHL je to pořád strašně dlouhá cesta. Až mě povolají, poletím na kemp a uvidím, jak po něm klub rozhodne. Kvůli tomu jsem ale podřídil přípravu a byl ve Finsku.

Nestýská se vám po domově?

Rád bych viděl rodinu, ale už jsem tomu obětoval spoustu. A tohle byl jen další dílek k cíli. Jsem strašně rád, že jsem se domluvil s rodinou i Ilvesem, že jsem tu mohl trénovat. Když skončila sezona, dal jsem si 14 dní pauzu a pak nepřetržitě trénoval skoro až do srpna.

Byl to hlavní důvod?

Pomohla tomu i koronavirová situace. Celou dobu jsem tady chodil do posilovny a na led, kdežto v Česku to bylo nejasné. Tady jsem věřil systému, že mi pomůže. Chtěl jsem si taky zkusit finskou letní přípravu.

Finsko láká. Dohání KHL Lukáš Dostál není v aktuální sezoně jediný, kdo ve finské lize dělá reklamu české brankářské škole. Do Tappary se vrátil Hrachovina, za Lahti zase chytá reprezentant Bartošák. V letní přestávce kývli na nabídku ze severu Evropy Roman (Ilves), Červený (Lahti), Šimon Stránský (Jukurit), Moravčík, Smejkal nebo Špaček (všichni Tappara). Dohromady najdete na soupiskách už 16 krajanů, SM Liiga začíná v počtu Čechů dohánět KHL, kde tradičně působí nejvíc našinců. Nyní jich hraje v Kontinentální lize 22.



Krajané vyprávěli, že ta třeba obnáší i výběhy na sjezdovkách.

My každý pátek zase navštěvovali skokanské můstky. Výběhy, výskoky, solidní záhul! Léto se fakt povedlo.

Poznal jste z něj něco jiného než dřinu?

Země je nádherná. Zažil jsem třeba Juhannus, který je i v jiných severských zemích. Oslavují se nejdelší dny v roce. Byly dvě tři hodiny ráno, ale vůbec vám to nepřišlo. Bylo světlo, měl jsem energii, zašlo se do sauny nebo vířivky. Paráda! Jinak jsem měl režim, kdy jsem trénoval od pondělka do soboty. Taky jsem dostával z Anaheimu úkoly, které jsem plnil mimo led.

Jaké?

Každý měsíc jsem dělal testy, se kterými mi pomáhal i Sasu Hovi (bývalý extraligový brankář a nově skaut Seattlu). Pracoval jsem v jeho centru, kde má i umělý led. Jednalo se o cvičení, jak rychle dokážu vyskočit s určitým závažím. Potom do mrtva dělám kliky na tyči, která je položená na zemi. Přítahy do mrtva nebo Wingate test. A nic jsem nešidil. Ono by nevypadalo úplně nejlíp, kdybych pak přiletěl do Anaheimu a udělal bych o pět kliků méně (usměje se). Byla to dřina, ale vím, že jsem nachystaný.

Start sezony to potvrzuje.

Určitě. Spoluhráči taky plno střel vyblokovali. Že tady můžu hrát, je nejlepší, co se mi mohlo stát. Bylo by náročné, kdybych teď ještě dva měsíce trénoval v nejistotě a čekal, co se stane. Jsem vděčný, že jsem mohl zůstat.

Nejste ve dvaceti v Ilvesu už vlastně mazák?

To bych rozhodně neřekl. Působí to na mě jinak: Je nová sezona, tak se znovu ukaž! Vím, že dostanu příležitost, ale když to nepůjde, dostane ji někdo jiný. To mě neustále nutí pracovat.

Nepřerůstáte finskou ligu?

Ani to ne. Třeba v přípravě jsme hráli proti IFK Helsinky a v první třetině jsem dostal čtyři góly. Teď jsme je potkali v lize a za celý zápas jsem dostal jeden. Hokej je zrádný. I na tréninku vidím, že nemůžete nic podcenit. Finská liga je jedna z nejlepších v Evropě. Teď k nám přišel Juuso Välimäki, který už hrál NHL v Calgary. Za IFK hrál mladý Švéd Bemström, který v poslední sezoně měl 56 startů za Columbus.

Vhodná průprava pro přechod do Ameriky, viďte?

Je super, že se můžu poměřovat už teď s kluky, proti kterým bych jednou rád hrál v NHL. Například Jussi Jokinen, to je taky něco! Každý zápas proti Kärpätu je čest, protože on odehrál skoro tisíc zápasů v NHL. Liga je ohromná škola života.

Celkem v ní je zhruba třicítka převážně mladých hráčů s kontraktem v NHL, tolik jich není ani v KHL. Čím to?

To vůbec nevím. Jediné, co pozoruju a můžu o tom něco říct, jsou mladí kluci. Hraje se mnou třeba Roby Järventie. Loni byl ve druhé lize, u nás se při pár zápasech oťukal a já si jen říkal: Ten klučina ještě potřebuje asi čas. Teď začala sezona, v osmnácti hraje druhou třetí lajnu, nastupuje ve druhé přesilovce a je výborný. Sám si kladu otázku, jak to, že ti mladí jsou tady takoví.

Umíte si na to i odpovědět?

Fakt nevím. Je to o příležitosti? Píli? Nebo tím, jak tady s klukama pracují? Do týmu přišel i Ondra Roman a vykládali jsme si o tom, že tady kluci třeba dávají sto kilo v nadhozu. Je to i o fyzické připravenosti, na které dennodenně pracují. I já se musel rozkoukávat, když jsem sem přišel. Ale zvykl jsem si a teď to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem tady zůstal.

Našel byste obdobné podmínky v Česku?

Určitě. V Brně jsme měli výborného kondičního trenéra Miloše Pecu. Na ledě bych se připravoval s výborným trenérem gólmanů Jirkou Sklenářem z Přerova. Jen by chyběla příroda nebo výšlapy na skokanské můstky. Možná by bylo jiné i tréninkové tempo, k tomu mě napadá taky zajímavá věc.

Sem s ní.

Třeba v úterý jsme měli trénink a připadalo mi, že byl i docela povedený. Trenér nám ale řekl, že pokud hrajeme v pátek a sobotu, úterky budou vždy v týdnu nejtěžší. Nebyl ale spokojený. Přitom nikdo nic neodflákl. I na tréninku se chce po hráčích, aby dávali góly. Gólman musí pochytat čtyři pět dorážek, než dokáže přikrýt puk.

Kdybyste naopak chytal v Česku, váš tým by už měl nejspíš za sebou karanténu. Teď byste nemohl ani led. Jak to, že finská liga frčí bez zásadnějších potíží a omezení?

Je to celkovou koronavirovou situací v zemi. Finsko je rozlehlé, navíc v něm žije o polovinu lidí méně než v Česku. Čísla přesně nesleduju, ale dlouho bývalo kolem stovky nakažených denně.

Omezuje covid Finům život?

Lidé si drží odstup i normálně. Když se na zastávce potkají dva Finové, každý automaticky stojí na opačné straně (usměje se). A ona vlastně tady ani nebyla žádná opatření, ale jenom doporučení od ministerstva zdravotnictví: Noste roušky, bude to fajn. Platí to i na stadionech. Je to benevolentní, ale lidé jsou zodpovědní. Stalo se mi třeba, že jsem v domě potkal starší paní s rouškou. Nechal jsem ji jet výtahem první, až potom jsem jel já. Respektoval jsem, že je starší a nechtěl ji nijak ohrozit.

Chápu. Neměl jste důvod, abyste se hnal do Česka.

Měl jsem tu skvělé podmínky. S Ilvesem jsem podepsal na celou sezonu, kdyby se situace v Americe nevyvíjela dobře. Ale myslím, že sezony NHL i AHL s nějakými omezeními odstartují.

Gólman Anaheimu John Gibson čelí střele Tomáše Hertla ze San Jose.

Sledujete, že se v Anaheimu za Johnem Gibsonem skýtá v brankovišti slušná příležitost?

Člověk nikdy neví. Musím se soustředit na sebe. Když mě postaví do brány, odvedu maximum a co nejvíc pomůžu týmu. Další věci neovlivním.

Víte, kdy odletíte do Ameriky?

Nemám tušení. Jen vím, že to přijde. Teď je pro mě hlavní Ilves. Beru to tak, že vzali českého kluka na úkor jiných finských brankářů. Přitom vědí, že na 99 procent odletím. Už to mi přijde neskutečné.