Dostál a Krejčík byli zvoleni do All Star týmu finské ligy

Zvětšit fotografii Jakub Krejčík v reprezentačním dresu | foto: Anna Vavríková, MAFRA

dnes 14:27

Brankář Lukáš Dostál z Ilvesu Tampere a obránce Jakub Krejčík z Kärpätu Oulu se dostali do All Star týmu uplynulého ročníku finské ligy, který byl těsně před koncem základní části předčasně ukončen kvůli pandemii koronaviru. Devatenáctiletý Dostál se dočkal druhého ocenění poté, co byl ve čtvrtek vyhlášen nejlepším gólmanem soutěže a získal Cenu Urpa Ylönena.

Dostál byl zařazen v hlasování novinářů do nejlepší šestice finské ligy jako třetí český gólman v historii. Dosud se to povedlo jen Jaromíru Šindelovi v sezoně 1990/91 v dresu Hockey Reipas a Petru Břízovi v ročníku 1991/92 v barvách Lukko Rauma. Krejčíkovi se to podařilo jako druhému obránci z tuzemska po Leovi Gudasovi, jenž zářil v sezoně 1990/91 při působení v JYP Jyväskylä. Do All Star týmu finské ligy se v minulosti dostala také šestice českých útočníků. Dvakrát byl oceněn Jan Čaloun (1997/98 a 1998/99) a jednou Otakar Janecký (1991/92), Tomáš Vlasák (1998/99), Vladimír Machulda, Vladimír Vůjtek (oba 2001/02) a Pavel Rosa (2009/10). Dostál nastoupil v uplynulé sezoně za Ilves ve 43 zápasech a vládl lize s 27 vychytanými výhrami. S průměrem 1,78 obdržené branky na zápas se zařadil na druhé místo a s úspěšností zákroků 92,76 procenta byl třetí. Udržel také třikrát čisté konto. Ilvesu odchovanec Komety Brno, jehož draftoval v roce 2018 ve třetím kole Anaheim, pomohl ke čtvrtému místu. Osmadvacetiletý Krejčík byl v dresu nejlepšího týmu základní části sedmým nejproduktivnějším hráčem ligy. Ve 44 duelech si připsal 30 bodů za osm branek a 22 asistencí. Dvakrát v sezoně se mu podařilo vstřelit hattrick.