Důležitější než mé body je výkon týmu, řekl Kempný po demolici Davosu

„Pro mě nejsou důležité body, ale to, že jsme odehráli velmi kvalitní utkání, což potvrdil i výsledek. Jsme rádi za výhru a postup přímo do semifinále,“ řekl Kempný v rozhovoru na klubovém kanálu na YouTube.

Bronzový medailista z letošního mistrovství světa se přitom v sestavě Sparty objevil poprvé od 9. prosince. Před reprezentační přestávkou se zranil a musel se omluvit i z druhého turnaje seriálu Euro Hockey Tour, na kterém se měl v první části měsíce představit.

„Pauza byla o něco delší, než jsem čekal, ale nechtěl jsem nic riskovat. Šli jsme podle plánu,“ uvedl Kempný s tím, že v zápase proti švýcarskému týmu se na ledě cítil dobře.

„A věřím, že (na svůj výkon) navážu i v dalších utkáních,“ přál si obránce, jenž sezonu začal na farmě Seattlu.

Ani v Davosu ale není situace v kádru Sparty ideální. Někteří hráči jsou nachlazení, další laborují se zraněními.

„Jsem moc rád, že jsme s klukama pospolu. Máme tady rodiny, trávíme spolu hodně času a užíváme si to. Ve čtvrtek máme den volna, tak zase něco vymyslíme,“ řekl Kempný.

Pražané vzali na Spenglerův pohár několik juniorů a například odchovanec Hodonína naposledy nastupoval i s dvacetiletým Tomášem Tomkem, který jinak sbírá zkušenosti v prvoligovém Sokolově.

„Hráli jsme spolu jen pár střídání, protože jsem po odstoupení Ondry Mikliše hrál s Michalem Krutilem. Jsem za ně hrozně rád, jsou to mladí kluci, kteří mají vše před sebou a takové zápasy jim do budoucna pomůžou. Všichni jsme tady od toho, abychom jim to co nejvíce usnadnili, a zatím hrají velmi dobře,“ ocenil Kempný mladé spoluhráče.

V semifinále se Sparta utká s vítězem čtvrtfinálového souboje mezi Kanadou a švédským celkem Örebro HK.