Léčba Hořavou zabírá. I Evropa poznala sílu obrozené hokejové Sparty

Pražané nakonec tradiční turnaj s více než devadesátiletou historií neovládli, po výhře 3:2 se poslední den minulého roku radovali ve Švýcarsku působící Češi Michael Špaček a Filip Chlapík. Přesto se domů vrací Sparta povzbuzená.

Ještě před pár týdny se potácela u dna extraligové tabulky, kouč Pavel Patera její směřování nezvládal korigovat a naději nevzbuzovalo ani komplikované hledání náhrady.

Místo Václava Varadi nakonec přišel právě Hořava. Teď s odstupem ho můžete podezírat snad až z magických dovedností. Před ním Sparta prohrála devět z jedenácti mačů, s ním zvítězila z posledních jedenácti případů hned desetkrát.

Další čtyři parádní výsledky přidala na mezinárodním turnaji proti uznávaným celkům: na Spengleru porazila silný výběr Kanady, rozstřílela 9:2 pořadatele z Davosu, proti švédskému Örebro v semifinále předvedla parádní obrat z 0:3 na 4:3 a ve finále sehrála dramatickou bitvu s Ambri-Piottou.

„Odehráli jsme těžké zápasy a vyšlo to hezky, že proti týmům ze tří různých zemí. Ukázali jsme charakter,“ liboval si kapitán a silvestrovský oslavenec Michal Řepík.

Ze Sparty sálá najednou úplně jiný dojem než na podzim.

Ostatně svůj pohled vylíčil i Chlapík v listopadu během reprezentačního srazu. Pod Hořavou prožil nejlepší sezonu, nasbíral v 53 zápasech 70 bodů a mluvil o velkém respektu k trenérově osobě: „Přirostl mi k srdci.“

Na Spengler Cupu stál Chlapík proti bývalým spoluhráčům. Ve finále zapsal asistenci, v nájezdech trefil tyč.

Turnaj se Čechům celkově náramně povedl. Bodování ovládlo duo z vítězného družstva Kanaďan Formenton (3+3 body) a Špaček (1+5), následovali sparťané Horák (3+1), Kempný (2+2) a Tomášek (2+2). Čtyři body získali i Přibyl (1+3), Moravčík a Jandus (oba 0+4).

Blýskli se na prestižním turnaji, však první ročník se hrál už v roce 1923 – finále tehdy vyhrál britský tým z Oxfordské univerzity nad Berlínem. V dalších letech úspěch zaznamenaly i české týmy: LTC Praha, Rudá Hvězda Brno, Sparta nebo naposledy v roce 1962 Jihlava.

Hráči z LTC Praha v minulosti tvořili kostru reprezentace a vzpomenout lze události z roku 1948, které ovlivnily osudy mnohých v následujících letech. Po komunistickém převratu dostali hráči v curyšském hotelu nabídku k emigraci a vytvoření exilového národního týmu.

Hlasováním rozhodli o návratu do vlasti. „Přemýšleli jsme, co nastane, když se nevrátíme, co bude s našimi rodinami,“ vzpomínal třeba Augustin Bubník. Nicméně totalitní režim s nimi později stejně zúčtoval. Nepustil je na šampionát v roce 1950 a ve vykonstruovaných procesech rozdal hokejistům vysoké tresty.

Zpět do současnosti. Po dvou zrušených ročnících se český tým postaral o pěkný mezinárodní úspěch. Navázal na finálovou účast Třince v roce 2019. Tomu tehdy turnaj pomohl. I Spartě by mohl.