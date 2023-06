Propaganda funguje na obou stranách, říká slovenský brankář. V Rusku chce zůstat

Důvod odchodu do Ruska měl jednoduchý. V AHL už pokračovat nechtěl, v NHL s ním Rangers zatím ještě nepočítali a jako nejlepší možnost si vyhodnotil Kontinentální hokejovou ligu.

„A doufám, že v KHL ještě budu pokračovat, abych se mohl nadále zlepšovat,“ řekl v rozhovoru pro deník MY Zvolen.

„Na farmu už nikdy nechci. Působení v KHL mi otevřelo oči v tom, jaká je AHL otročina. Ale stále platí, že bych si NHL jednou rád zahrál. Beru to tak, že nějaké tři až čtyři roky v Evropě by mi mohly pomoct k návratu do zámoří s jednocestnou smlouvou,“ popisoval.

Lákaly ho jiné kluby, přesto si vybral ten ruský. Zájem o jeho služby měl například i tým z extraligy. „Nabídku z Česka jsem měl, ale na tu mám snad ještě čas,“ prohodil.

Vybral si zemi, která už téměř patnáct měsíců vojensky napadá svého souseda. A že politika do sportu nepatří? Húskovi spoluhráči z Torpeda Nižnij Novgorod obdrželi povolávací rozkazy do armády, až pak se liga, financovaná z Kremlu, usnesla na tom, že hokejisté do vojenského výcviku nenastoupí.

„V klubu se o tom nebavíme. A rozhodně to nebylo tak, že bych se v Rusku něčeho bál. Věděl jsem, že ve městě všechno normálně funguje. Staví se nové domy, fungovalo topení, šetřit se nemuselo, o peníze nouze nebyla,“ popisoval a záhy dodal: „Nechci nic říkat, ale propaganda funguje na obou stranách.“

Mnohé hokejové arény v Rusku lemuje velké písmeno „Z“ na podporu ruské armády, oslavy Dne obránce vlasti byly honosnější než obvykle. Zapojil se do nich například také Dmitrij Jaškin, který nedávno prohlásil, že by si i přes angažmá v Rusku rád zahrál na šampionátu v Praze. Zainteresovaný byl rovněž Húskův zaměstnavatel.

„Náš klub nepodporoval válku na Ukrajině, v Rusku byl svátek, který uctívá vojáky,“ ohradil se.

„Ale jsem proti válce a chci mír. Umírají nevinní lidé kvůli nesmyslným bojům, je mi líto všech obětí na obou stranách. Myslím si, že nikdo z hráčů válku nepodporuje,“ domnívá se.

V KHL chce navzdory krvavým bojům zůstat, aktuálně pracuje s agentem na prodloužení smlouvy s Torpedem. V Rusku se Húskovi líbí, vyhovuje mu tamní odlišný styl hokeje, díky kterému se podle něj může markantně zlepšit. A rozhodně se nezlobí, že mu klub posílá 35 milionů rublů (v přepočtu okolo devíti milionů korun), což je zhruba čtyřikrát víc, než na kolik si přišel v minulé sezoně v AHL.

Šestadvacetiletý brankář vzdal boj o místo v elitním týmu Rangers po třech sezonách na farmě. V NHL odchytal jediné utkání, loni byl také jedničkou slovenské reprezentace na mistrovství světa.

Do národního týmu si ale zavřel dveře odchodem do KHL, stejně jako dalších osm krajanů, kteří v zemi agresora působí. Slovenský svaz se však k zákazu ubral až letos v březnu, tedy o několik měsíců později než jiné evropské federace.

„Když se tak rozhodli, tak se prostě rozhodli. Mě jen štve, že právě nyní můžeme něčeho na světové úrovni dosáhnout, když nehrají Rusové a Bělorusové. Mohli jsme dokázat to co Lotyši nebo Němci. Zákaz startovat hráčům z KHL je oslabením našeho týmu,“ prohlásil.

A přestože se Húska na konci sezony zranil a podstoupil operaci kyčelního kloubu - paradoxně ve Spojených státech - je i nadále připraven hájit barvy klubu ze země, která šíří násilí.